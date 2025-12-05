Video Şefa Transporturilor din PMB a scos pistolul la un taximetrist: "Ieși, în m***** m**** și mută-ți mașina"
Mărturii halucinante la Primăria Capitalei, într-o şedinţă despre regulile de transport din Bucureşti.
Şefa Transporturilor, Violeta Grigore, a fost înregistrată în timp ce declara că are de multe ori un comportament agresiv în trafic. Ba mai mult, femeia a povestit cum a amenințat un taximetrist cu pistolul și cu bâta.
Mărturii halucinante
Culmea, toate aceste mărturisiri au fost făcute în faţa mai multor reprezentanţi ai taximetriştilor. Ei au înregistrat discursul şocant şi se pregătesc acum să depună plângere penală împotriva reprezentantei Primăriei.
"Domnu' taximetrist parcat, de nu se putea parca lângă el. În momentul în care am deschis geamul şi am spus să îşi tragă maşina, a avut un limbaj extrem de academic şi, atunci, am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit şi i-am pus pistolu'-n cap şi i-am spus: 'Ieși, în m***** m**** și mută-ți mașina!'", ar fi spus Violeta Grigore.
