O avarie s-a produs, miercuri, la o staţie GPL din localitatea Corneşti, populaţia din zonă fiind evacuată pe o rază de 800 de metri.

Populația din Cornești, evacuată pe o rază de 800 de metri după o avarie la o stație GPL - Sursa: ISU Dâmbviţa

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, pompierii militari intervin la faţa locului cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN şi o autospecială SMURD.

"În jurul orei 16:14 am fost solicitaţi să intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ca urmare a producerii unei avarii la o staţie GPL în localitatea Corneşti. (...) Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, fiind dispusă evacuarea populaţiei pe o rază de 800 de metri", a transmis ISU.

De asemenea, autorităţile au emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru siguranţa populaţiei aflate în zonă.

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Din cauza aceste situaţii, traficul a fost oprit pe DN 1A Bucureşti - Ploieşti, în zona localităţii Corneşti.

"Traficul este oprit pe DN 1A Bucureşti - Ploieşti, în zona localităţii Corneşti, judeţul Dâmboviţa, ca măsură de prevenţie, în urma semnalării unei scurgeri de GPL dintr-un rezervor aflat într-o staţie de alimentare cu carburant. Se estimează reluarea circulaţiei după ora 18:00", a anunţat Centrul Infotrafic.