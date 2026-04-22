Peste un milion de români se pregătesc pentru sărbătoarea de mâine - cinstirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ziua este cu atât mai specială pentru credincioşi şi pelerini deopotrivă, cu cât, miercuri, în Teleorman, va ajunge pentru prima dată racla cu o parte din moaştele aduse de la Muntele Athos.

Până dimineață, în jurul orei 11, va sosi în România, de la Muntele Athos, delegația care va aduce capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ulterior, în jurul orei 14:30, racla va ajunge la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman și va rămâne acolo până pe data de 28 aprilie. În noaptea aceasta va avea loc și o slujbă de priveghere, iar mâine dimineață, de la ora 8, se va oficia Acatistul Sfântului Gheorghe, urmat de Sfânta Liturghie.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost un soldat roman din secolul al III-lea care, pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină, a fost torturat și, în cele din urmă, decapitat, devenind un simbol al credinței. De altfel, mâine, Sfântul Gheorghe este prăznuit în calendarul ortodox. Se anunță, așadar, un pelerinaj important, la care sunt așteptați numeroși credincioși ortodocși din întreaga țară.

Eduard Marin Like Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰