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Eugen Tomac află săptămâna viitoare dacă are sprijinul liberalilor. Bolojan a anunţat calendarul decisiv

Eugen Tomac află săptămâna viitoare dacă are sprijinul liberalilor. Bolojan a anunţat calendarul decisiv - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.06.2026, 16:32 | Modificat la 06.06.2026, 16:52

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că liderii partidului vor avea luni o întâlnire cu Eugen Tomac, urmând ca ulterior să fie convocat Biroul Politic Naţional pentru stabilirea poziţiei pe care liberalii o vor adopta faţă de premierul desemnat, potrivit News.ro.

"Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea", a declarat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Deva.

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să susţină un liberal la funcţia de prim-ministru, în situaţia în care Eugen Tomac nu va reuşi să treacă de votul Parlamentului, Ilie Bolojan a menţionat că nu s-a ajuns la o astfel de ipoteză.

"Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecinţă. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Şi după şedinţa Biroului Politic de săptămâna viitoare, veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă", a conchis Ilie Bolojan.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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