O femeie a murit, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent într-o intersecție din Volovăț, județul Suceava. Victima a fost pur și simplu aruncată din mașină în urma impactului. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum șoferul unui autoturism Dacia pătrunde în intersecție, cu viteză, pe drumul cu prioritate, iar mașina este lovită extrem de violent, din lateral. Impactul a fost atât de violent încât o femeie este proiectată în exterior. Din păcate pentru ea nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul.

Accident în drum spre școală

Celelalte persoane implicate în eveniment, conștiente, cu diferite traumatisme, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

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Din primele informații, Dacia era condusă de un bărbat în vârstă de 67 de ani, care își ducea nepoata în vârstă de 8 ani la școală. În Dacie se afla și femeia care a murit.

În VW se afla șoferul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și fiica acestuia, minoră.