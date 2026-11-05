Celulă de criză pe Otopeni: Alertă cu bombă pe o cursă Wizz Air de la Milano. Ce a anunţat echipajul

O celulă de criză a fost constituită la Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, după o ameninţare cu bombă într-un avion Wizz Air care a plecat de la Milano. Cursa WMT3064 a aterizat, în siguranţă, pe Otopeni.

"Turnul de control al Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, anunţă, joi, SRI.

La nivelul Aeroportului Henri Coandă s-a instituit celula de criză. SRI precizează că cei 182 de pasageri şi 7 membri ai echipajului vor fi debarcaţi şi introduşi în terminal, iar la faţa locului se vor derula procedurile specifice în această situaţie.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeropporturi Bucureşti au transmis că traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor.

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"Cursa WMT3064 Milano - Bucureşti a aterizat în siguranţă la 11.08 pe Aeroportul Henri Coandă. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituţiile statului", a mai precizat sursa citată.

Val de alerte cu bombă pe zborurile europene

Primul incident de astăzi a vizat zborul EI402 al companiei Aer Lingus, de la Dublin la Roma, care a fost deviat către o bază militară din Franța.

Trei avioane Ryanair au aterizat de urgență în Bulgaria - două pe Aeroportul Vasil Levski din capitala Sofia și unul pe aeroportul din Plovdiv, potrivit postului public bulgar BNT. Avionul care a aterizat la Plovdiv decolase de pe aeroportul Stansted din Londra.

Un avion Wizz Air care zbura de la Milano la Varșovia a fost deviat către Viena, în timp ce un zbor Finnair de la Helsinki la aeroportul Fiumicino din Roma a fost, de asemenea, vizat de o amenințare cu bombă, relatează agenția italiană de presă ANSA.

Incidentele au loc după ce, la începutul săptămânii 8 zboruri din Europa, dintre care două decolaseră din Marea Britanie, au fost vizate de amenințări cu bombă.

Deşi nicio ţară nu a atribuit vina pentru aceste ameninţări, ele survin într-un moment în care oficialii europeni au acuzat atât Rusia, cât şi Iranul pentru ceea ce descriu drept „atacuri hibride” şi acte de sabotaj. Atât Moscova, cât şi Teheranul neagă orice astfel de campanie.

În această săptămână, hackeri neidentificaţi au oprit funcţionarea frigiderelor din supermarketurile din mai multe ţări europene. Unii experţi au afirmat că ameninţările false cu bombă ar putea face parte dintr-un model similar de acţiuni de perturbare cu costuri reduse şi uşor de negat.