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Video Momentul când o maşină în care se aflau 4 tineri s-a răsturnat în Iaşi, după ce s-a izbit de un copac

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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.10.2026, 11:07 | Modificat la 22.10.2026, 11:07

Patru tineri au ajuns la spital, după ce s-au răsturnat în Iaşi. Accidentul a avut loc în cursul nopţii de miercuri. Victimele au reuşit să iasă singure din maşină. 

Autoturismul a căzut iniţial pe cupolă, iar ulterior a ajuns din nou pe roţi, după impactul lateral cu un copac. Doi dintre tineri se aflau pe bancheta din spate și nu purtau centura de siguranță. Unul dintre ei a suferit contuzii la umărul stâng, genunchiul drept și gamba dreaptă, precum și traumatisme toraco-abdominale. Tânăra aflată pe locul din stânga spate a prezentat contuzii la umărul drept și traumatisme toraco-abdominale. 

Au ajuns la spital

Șoferul, un tânăr de 20 de ani din Iași, purta centura de siguranță. Acesta a suferit un traumatism la nivelul coloanei cervicale, o contuzie la mâna stângă și traumatisme toraco-abdominale. El s-a prezentat la consultul de neurochirurgie prin mijloace proprii.

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Cel de-al patrulea ocupant, un tânăr de 19 ani din Piatra-Neamț, se afla pe scaunul din dreapta față și purta centura de siguranță. Acesta a suferit contuzii toraco-abdominale și la nivelul gambei stângi, fiind supus investigațiilor medicale.

M.P.
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