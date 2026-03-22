Două familii au ajuns la spital din cauza unui om de afaceri care gonea cu maşina pe o stradă din Fălticeni şi a intrat cu bolidul pe trotuar. Cel mai grav a fost rănit adjunctul comandantului pompierilor din oraş care a încercat să-şi salveze soţia într-o fracţiune de secundă. În goana lui nebună, vitezomanul a distrus şi două maşini parcate. Accidentul dramatic a fost filmat de camerele din zonă.

Maşina a intrat cu vitează într-o curbă şi a ajuns pe trotuar. Un pieton, pompier de profesie, a anticipat pericolul. A apucat doar să îşi împingă soţia. Amândoi au fost loviţi violent. Bolidul a distrus apoi un gard şi a fost proiectat în două automobile parcate. În unul dintre ele, se aflau două persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

"A venit cu viteză, cred că avea peste 100 la oră. S-a auzit prima dată un vâjâit, exact ca un tunet, când întâi auzi zgomotul şi după vine maşina. Când am întors capul, l-a luat pe domnul", a povestit un martor.

"Nu am văzut pe nimeni să circule cu aşa viteză aici. E piaţa aici, e şcoala, e o zonă destul de aglomerată", a spus un localnic.

Accidentul a avut loc în centrul oraşului Fălticeni, lângă o şcoală unde de luni până vineri, la ora tragediei, ar fi fost pe trotuar zeci de copii, profesori şi părinţi.

Pompierul are răni atât de grave la cap, încât s-a decis să fie dus de urgenţă la spitalul judeţean suceava, unde există aparatură mai modernă şi medici specializaţi. După o intervenţie chirurgicală de urgenţă, neurochirurgii au luat o altă decizia pentru a-i salva viaţa.

"Se află în secţia de Terapie Intensivă, urmând să fie transportat la Spitalul Clinic Universitar Floreasca pentru afecţiuni legate de sfera craniană", a declarat Liviu Cîrlan, şeful UPU Suceava.

Şoferul care a provicat accidentul are 38 de ani şi are o afacere locală în domeniul dezmembrărilor auto. Anchetat pentru vătămare corporală din culpă, ar putea fi condamnat la trei ani de închisoare. Pedeapsa ar putea fi mai mare dacă pompierul rănit nu va supravieţui.

Angela Bertea

