Un şofer cu o alcoolemie de 0,64 mg/l a intrat într-un autobuz STB. Poliţia a deschis dosar penal
Un bărbat de 54 de ani, care avea o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, a intrat într-un autobuz într-o intersecţie din Bucureşti, dar nu s-au înregistrat victime.
"La data de 9 mai a.c., în jurul orei 21:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre str.Valea Oltului şi str.Valea Ialomiţei. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Valea Oltului a intrat în coliziune cu un autobuz din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti", anunţă, duminică dimineaţă, Brigada Rutieră a Capitalei.
Poliţia a deschis dosar penal
În urma accidentului de circulaţie nu au fost persoane rănite. Conducătorul autovehicului, un bărbat 54 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, context în care a fost condus la sediul INML pentru prelevarea mostrelor biologice.
Conducătorii de autovehicule au fost îndrumaţi la sediul Biroului de Accidente Uşoare pentru soluţionarea accidentului de circulaţie, iar în cauză s-a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări IN REM pentru conducere sub influenţa alcoolului.
