Video Adolescentă de 17 ani pe motor, spulberată de un șofer după ce i-a tăiat calea, în Bihor

Accident cumplit, surprins ieri de camerele de supraveghere, în Bihor. O adolescentă de 17 ani, aflată pe o motocicletă a fost izbită violent de o maşină, care i-a tăiat calea într-o intersecţie.

de Redactia Observator

la 10.05.2026 , 08:52
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Tânăra avea viteză, iar în urma impactului puternic a fost aruncată pe asfalt, unde a rămas inconştientă. Imediat după accident, însă, imaginile surprind un gest care putea duce la o tragedie. Un pasager din maşină vrea să îi scoată casca, ba chiar încearcă să o ridice şi o trage de cap pe şosea.

Medicii avertizează că astfel de intervenţii pot provoca leziuni ireversibile. Victimele accidentelor nu trebuie mişcate sub nicio formă până la sosirea echipajelor medicale. Adolescenta a fost transportată la spital în stare gravă, la terapie intensivă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bihor accident motor
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Adolescentă de 17 ani pe motor, spulberată de un șofer după ce i-a tăiat calea, în Bihor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.