Accident cumplit, surprins ieri de camerele de supraveghere, în Bihor. O adolescentă de 17 ani, aflată pe o motocicletă a fost izbită violent de o maşină, care i-a tăiat calea într-o intersecţie.

Tânăra avea viteză, iar în urma impactului puternic a fost aruncată pe asfalt, unde a rămas inconştientă. Imediat după accident, însă, imaginile surprind un gest care putea duce la o tragedie. Un pasager din maşină vrea să îi scoată casca, ba chiar încearcă să o ridice şi o trage de cap pe şosea.

Medicii avertizează că astfel de intervenţii pot provoca leziuni ireversibile. Victimele accidentelor nu trebuie mişcate sub nicio formă până la sosirea echipajelor medicale. Adolescenta a fost transportată la spital în stare gravă, la terapie intensivă.

