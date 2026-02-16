Antena Meniu Search
Momentul în care acrobatul spaniol cade de la 4 m în timpul spectacolului de la Craiova

Acrobatul spaniol rănit la Craiova are nevoie de operaţie, după ce a căzut de la 4 metri în timpul unui spectacol, însă vrea să fie transferat în Spania. 

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 14:12

Momentul şocant s-a petrecut chiar în timpul unui spectacol de circ la Craiova, sub privirile spectatorilor. Acrobatul de 39 de ani a căzut de la o înălţime de 4 metri în timp ce făcea cascadorii pe așa zisa "Roată a Morții". Fără nicio măsură de protecţie, bărbatul a mers iniţial în interiorul roţii, iar la un moment dat, ca să facă totul mai palpitant a început să sară coarda.

Din acea clipă, acrobatul a început să își piardă ușor-ușor echilibrul și să obosească. De acolo şi până la momentul căzăturii au mai fost câteva clipe. Medicii l-au dus de urgenţă la spitalul din Craiova, însă din cauza rănilor grave a fost transferat în Capitală. 

Bărbatul este internat la chirurgie vertebrală cu traumatism grav de coloană și toracic. Necesită intervenție chirurgicală, dar vrea să fie transferat în Spania.

Poliţiştii au precizat că în cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de neluarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă şi vătămare corporală din culpă. 

