Momentul în care angajata unui magazin din Iaşi este snopită în bătaie de un bărbat. Agresorul a fost arestat

Un episod de o violență extremă s-a petrecut într-o localitate din județul Iași. Angajată a unui magazin a fost snopită în bătaie de un bărbat. Agresorul a fost ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Totul s-a întâmplat pe 6 aprilie, în jurul orei 20:00, într-un magazin din comuna Mogoșești. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum bărbatul, în vârstă de 31 de ani, intră în unitate și se îndreaptă direct către casieră, sugerând că aceasta era ținta clară a atacului.

Conform "Ziarul de Iaşi", conflictul ar fi pornit după ce individul ar fi solicitat acces la înregistrările camerelor de supraveghere, susținând că își pierduse portofelul. Refuzul angajatei ar fi declanșat reacția violentă.

În înregistrări se observă cum agresorul trece de zona destinată clienților, intră în spațiul angajaților și o atacă pe femeie cu pumnii. Deși mai mulți clienți au intervenit pentru a-l opri, bărbatul a revenit asupra victimei și a continuat agresiunea.

Femeia, în vârstă de 43 de ani, a suferit lovituri puternice în zona feței și a capului, fiind transportată ulterior la unități medicale de specialitate, unde a fost evaluată de medici.

Polițiștii au intervenit și l-au reținut inițial pentru 24 de ore, fiind deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, bărbatul a fost prezentat instanței, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, măsură dispusă la propunerea procurorilor.

