Crimă într-un apartament din Iaşi. Un individ a ucis-o pe femeia care venisă să aibă grijă de pisica familiei. Oribila faptă a fost descoperită abia după o zi și-o noapte. Anchetatorii spun că ucigaşul ar fi profitat de acest răgaz să-şi ascundă urmele.

Ore întregi, bărbatul de 40 de ani ar fi stat în apartamentul din Iași cu trupul celei pe care a ucis-o. Totul ar fi pornit de la un scandal, spun anchetatorii, iar bărbatul ar fi atacat-o cu o cruzime ieșită din comun pe femeia de 68 de ani.

Femeia venise să aibă grijă de pisica unor prieteni

"Au găsit pacienta în stop-cardiorespirator instalat de mai multă vreme cu plăgi înjunghiate la nivel abdominal şi cu urme de sânge în încăperea în care a fost găsită", a declarat Diana Cimpoeşu, UPU SMURD Iaşi.

Suspectul ar fi ieşit prin cartier ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat

În tot acest timp, suspectul, fiul proprietarilor, a ieșit prin cartier, a mers la magazin și a vorbit cu vecinii ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oamenii au observat însă că ceva era schimbat la el.

"Dimineaţă m-am întâlnit, era aşa agitat. Asta cred că e o nebunie de-ale lui. Eu l-am văzut de două zile el avea bani, tot bea", a povestit un vecin.

"Cineva a lăsat-o aici, ca să stea cu el. Am auzit că cu cuţitul. El ia un tratament. Probabil nu şi-a mai luat pastilele, a mai băut ceva...", a adăugat o altă persoană.

Fiul victimei, devastat de veste

Fiul victimei a ajuns într-un suflet la locul tragediei, devastat de veste.

"Prieteni de familie. Dar eu îl ştiu de băiat cuminte, îl chemam tot timpul la grădinărit. Niciodată nu fost să vezi că bate pe cineva, înjură pe cineva", a spus o femeie.

"Dimineaţă a fost şi la toneta de legume şi fructe. Am înţeles că e o doamnă care a venit să dea mâncare la pisici", mai spune un localnic.

Acum, suspectul este audiat, iar anchetatorii încearcă să afle ce a declanșat atacul sângeros.

