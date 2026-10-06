Bărbatul acuzat de omor în cazul Valentinei Tănasie, tânăra găsităț într-o valiză pe râul Olt a fost adus astăzi în țară. Aeronava care a decolat în jurul orei 12 de la Zurich a aterizat în urmă cu puțin timp pe aeroportul Otopeni. Vorbim despre o cursă de linie și vă reamintim că Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția și a acceptat să fie extradat prin procedură simplificată. Era dat în urmărire internațională și pe numele lui exista un mandat de arestare emis în lipsă. Pe toată durata zborului, bărbatul a fost încătușat și supravegheat atent de polițiști. El va fi dus într-un centru de reținere și arestare preventivă al poliției române, cel mai probabil cel aflat în subordinea Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea.

Nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, a preferat să tacă și să-și țină capul plecat. Însă, Vlad Bălțățeanu și-ar fi susținut nevinovăția în fața autorităților elvețiene. Ba chiar ar fi încercat să mute atenția și responsabilitatea penală către o rudă de-a lui. Această informație urmează însă să fie verificată de anchetatori.

A ajuns în această după-amiază pe aeroportul din Otopeni și conform protocolului, Vlad Bălțățeanu a fost escortat de polițiști români și elvețieni. Din avion a fost scos înaintea celorlalți pasageri și a fost predat autorităților române.

Urmează să ajungă în județul Vâlcea, acolo unde este deschis dosarul pentru moartea Valentinei, dosar în care el este principalul suspect. Pe numele lui fusese deja emis și mandat de arestare în lipsă.

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Traseul pe care l-a parcurs după fuga din România

Ar fi plecat cu mașina lui până în Sibiu și de acolo ar fi plecat cu o altă mașină, împreună cu un prieten care a fost și el audiat ulterior. Așa ar fi ajuns în Ungaria. De acolo, potrivit informațiilor din anchetă, ar fi continuat spre Slovenia. A făcut autostopul până în Italia, iar din gara Rimini ar fi luat trenul către Elveția.

Apoi a intrat în custodia autorităților elvețiene și acum este din nou în România. Urmează audierile și noi verificări în acest dosar.