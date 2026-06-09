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Video Momentul în care două fete din Sălaj, pe trotinetă, sunt spulberate de o maşină. Şoferul avea prioritate

Momentul în care două fete din Sălaj, pe trotinetă, sunt spulberate de o maşină. Şoferul avea prioritate - Momentul în care două fete din Sălaj, pe trotinetă, sunt spulberate de o maşină. Şoferul avea prioritate
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 07:17 | Modificat la 09.06.2026, 07:18

Accident grav, ieri, în judeţul Sălaj.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care două fetiţe, aflate pe o trotinetă, au fost spulberate de un autoturism. Acestea au intrat cu viteză într-o intersecţie, fără să se asigure şi fără să acorde prioritate.

Au fost lovite în plin de un şofer care circula regulamentar. Cele două victime au fost transportate de urgenţă la spital, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator
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