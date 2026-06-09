- Momentul în care două fete din Sălaj, pe trotinetă, sunt spulberate de o maşină. Şoferul avea prioritate

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care două fetiţe, aflate pe o trotinetă, au fost spulberate de un autoturism. Acestea au intrat cu viteză într-o intersecţie, fără să se asigure şi fără să acorde prioritate.

Au fost lovite în plin de un şofer care circula regulamentar. Cele două victime au fost transportate de urgenţă la spital, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.