Nicuşor Dan, mesaj despre situaţia economică: Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului

Preşedintele Niucşor Dan a declarat, miercuri, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului.

”Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Şi 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităţilor”, a spus preşedintele despre situaţia economică. Nicuşor Dan a mai declarat că ”România, mediul economic, populaţia, vor fi în oarecare suferinţă, 2026. Sfârşit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Dan: Prezenţa companiilor americane a însemnat dezvoltare

Prezenţa companiilor americane a însemnat dezvoltare şi transfer de know-how, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan. "Stabilitatea este principala noastră prioritate", a arătat el.

Şeful statului a apreciat că anul viitor va fi unul dificil. "Vom fi în oarecare suferinţă în 2026", a spus acesta. În ceea ce priveşte reforma administrativă, preşedintele a afirmat că deşi există bună intenţie, nu există "emergenţă" în acest domeniu.

