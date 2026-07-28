Artistul D4vd, judecat pentru uciderea unei fete de 14 ani. Procurorii ar putea cere pedeapsa cu moartea

Un judecător a decis că muzicianul american D4vd va fi judecat pentru omor în cazul morții adolescentei Celeste. Artistul, al cărui nume real este David Anthony Burke, este acuzat că a ucis-o pe fată. Rămășițele acesteia au fost găsite în luna septembrie a anului trecut într-o mașină înregistrată la adresa lui.

Decizia a fost luată după o audiere preliminară de cinci zile, în timpul căreia procurorii din Los Angeles au audiat aproximativ 12 martori și au prezentat fotografii explicite, în timp ce familia lui Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, se afla în sala de judecată. Burke, în vârstă de 21 de ani, a pledat nevinovat în fața acuzațiilor de omor și abuz sexual.

Burke urmează să fie pus oficial sub acuzare la 31 august. Procesul ar trebui să înceapă în termen de 90 de zile de la acea dată.

Procurorii susțin că Burke a înjunghiat-o pe adolescentă, iar apoi i-a dezmembrat trupul, după ani de abuz sexual. Potrivit acuzării, el ar fi ucis-o deoarece fata amenințase că va dezvălui relația lui cu o minoră și că îi va distruge cariera muzicală, evaluată la mai multe milioane de dolari.

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Dovezile citite luni în instanță au inclus amenințări pe care Hernandez i le-ar fi trimis lui Burke la 22 aprilie 2025, în urma unor certuri legate de prietenia lui cu o altă fată.

"Jur pe Dumnezeu că te omor", se arăta într-un mesaj care conținea și mai multe înjurături. Mesajul era urmat de amenințări că îl va strangula și că îi va spune tatălui ei minciuni despre el. "Îți voi distruge cariera și viața. Voi distruge tot", continua mesajul.

Mesajele arată că adolescenta de 14 ani, despre care se presupune că a fost ucisă de cântărețul D4vd, ar fi trecut printr-o sarcină și un avort. În ziua următoare, Hernandez a mers la locuința lui Burke din Hollywood. Procurorii susțin că Burke a înjunghiat-o după ce a ajuns.

Răspunzând întrebărilor apărării, detectivul a spus că știa că adolescenta nu îi spusese lui Burke vârsta reală, susținând în momente diferite că avea 16 sau 18 ani.

Avocații apărării au susținut că nu există suficiente dovezi pentru a demonstra că Burke a comis crima. Ei au afirmat că părinții fetei știau ce se întâmpla între cei doi. Apărarea a evidențiat mesaje din 22 și 23 aprilie care sugerau că Celeste insistase să meargă la casa lui Burke și că acesta se opusese inițial, înainte de a accepta, în seara de 23 aprilie.

Avocata apărării, Marilyn Bednarski, a declarat în instanță că Burke "și-a exprimat în repetate rânduri dragostea și grija față de domnișoara Hernandez după ce s-au despărțit". Apărarea a mai susținut că lipsa dovezilor este demonstrată de faptul că medicul legist nu a putut stabili cum au fost produse cele două răni găsite pe corpul fetei și că nu există imagini de supraveghere care să îl surprindă pe Burke acasă în noaptea de 23 aprilie.

Acuzaţiile împotriva lui D4vd

Judecătoarea Charlaine Olmedo, de la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles, a decis însă că dovezile prezentate în timpul audierii preliminare oferă motive suficiente pentru începerea unui proces. Burke este acuzat de omor, abuz sexual continuu asupra unui copil cu vârsta sub 14 ani și mutilarea ilegală a unor rămășițe umane. "Acuzarea și-a îndeplinit obligația de a prezenta suficiente dovezi pentru toate capetele de acuzare", a declarat judecătoarea Olmedo.

După audiere, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, a declarat că instituția sa a prezentat doar o mică parte din dovezile pe care le deține împotriva lui Burke și că toate acestea vor fi prezentate în timpul procesului.

Hochman a mai spus că procurorii nu au decis încă dacă vor solicita pedeapsa cu moartea.

În timpul audierii preliminare au fost prezentate în instanță imagini șocante cu trupul dezmembrat al fetei. Un detectiv specializat în omucideri a declarat că Burke comandase online un sac pentru transportarea cadavrelor, drujbe, o piscină gonflabilă și o lopată, în zilele de după moartea lui Celeste. Procurorii au evidențiat documente care arată că Burke a comandat drujbe și o lopată la locuința sa după data de 23 aprilie. Ei susțin că acesta ar fi folosit o drujbă pentru a dezmembra trupul lui Hernandez.

Totuși, specialista criminalistă Lauren Wallace, din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles, a declarat că drujbele găsite în garajul lui Burke nu prezentau urme de sânge și că ulterior nu au mai fost testate pentru ADN.

Apărarea a folosit acest aspect pentru a susține că dovezile prezentate nu sunt concludente.

Cu toate acestea, anchetatorii nu au reușit să găsească o a treia drujbă, cu lama de aproximativ 25 de centimetri, despre care procurorii susțin că Burke ar fi comandat-o după moartea lui Hernandez.