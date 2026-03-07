Operaţiunea de flagrant din portul Constanţa a fost filmată pas cu pas. Imaginile arată clar cum şeful vămii primeşte şpaga chiar pe holurile instituţiei. Judecătorii l-au trimis în arest preventiv pentru o mită de 15.000 de euro primită de la un singur om de afaceri. Şi adjunctul lui a pus mâna pe bani de două ori, dar a fost plasat sub control judiciar.

Filmul mitei din Portul Constanţa îl arată pe Octavian Parfenie, şeful vămii Constanţa Sud Agigea în timp ce primeşte un teanc de bani chiar pe holurile instituţiei pe care o conduce. Sunt doar hârtii de euro pentru că aşa cum spunea chiar el, pe aceste bancnote nu rămân amprente.

Procurorii spun că şeful vămii, ajutat de adjunctul său, a reuşit să strângă în câteva luni peste 15 mii de euro şi asta doar de la un singur om de afaceri. Banii erau plătiţi ca formalităţile din port să fie făcute pe repede înainte şi marfa să intre cât mai repede în ţară.

O dată cu el a fost ridicat şi adjunctul Christian Gudu, reprezentat în faţa judecătorilor de trei avocaţi. Unul dntre ei chiar fratele lui, preşedintele PNL Tulcea. Procuorii spun că cei doi şefi ai vămii încasau câte 350 de euro pentru fiecare container cu marfă.

"În ceea ce-l priveşte pe Gudu Christian propunerea de arestare a fost respinsă. În schimb instanţa de judecată a luat faţă de acesta măsura controlului judiciar. În ceea ce-l priveşte pe celălalt inculpat, instanţa a admis propunerea de arestare preventivă", a declarat avocatul Constantin Gudu.

Denunţătorul ar fi omul de afaceri irakian Ali Amer, acuzat în trecut de dare de mită. Pentru a proba infracţiunile, un ofiţer sub acoperire s-a infiltrat în schemă.

Stenogramele discuţiilor dintre ofiţerul sub acoperire şi Octavian Parfenie:

Ofiţer sub acoperire: Cât mă costă pe unu?

Parfenie Octavian-Lică: Trei sute cincizeci.

Ofiţer sub acoperire: Atunci n-am zis că e prea mult pentru mine. Începem cu 300 de euro. Te rog.

Te iubesc mult! Nu…

Parfenie Octavian-Lică: Și eu te iubesc! Și vreau să te iubesc mai mult! Ca să evităm toate discuțiile, 350!

Directorul adjunct al Vămii venea la întâlniri cu o sacoşă în care primea banii.

Stenogramele discuţiilor dintre ofiţerul sub acoperire şi Christian Gudu:

Ofiţer sub acoperire: Mi-a trimis...

Gudu Christian: Da?

Ofiţer sub acoperire: Îi am la mine. Vi-i dau sau cum…?

Gudu Christian: O.K.!

Ofiţer sub acoperire: A! Da? Hm?

Gudu Christian: Mai târziu! Mai târziu!

Ofiţer sub acoperire: Deci… deci, mi-a trimis 2.200. Ăștia-s numai pe ianuarie.

Cei doi sunt la al doilea mandat la vama constanţa sud. De aceasta dată au stat la conducere mai puţin de şase luni. Au fost daţi jos cu câtteva zile înainte să fie săltaţi de poliţişti

