Ghinion în dragoste, pagubă în portofel. Un tânăr din Capitală a căzut în plasa unei individe care pretindea că este maică stareţă făcătoare de minuni şi îi poate aduce iubita înapoi. Ca prin farmec bărbatul a rămas fără 7.000 de lei. Femeia se folosea de fotografia unei călugăriţe reale şi pretindea că printre clienţii ei se numără importanţi oameni de afaceri şi politicieni de rang înalt.

"Măicuţa Marta reunește inimile rătăcite și le ajută să se regăsească în iubire. Totul într-un interval de 3 zile". Acesta este anunţul care l-a convins pe tânărul de 31 de ani din Bucureşti să apeleze la femeia care se prezenta drept stareţă vizionară şi făcătoare de minuni. Spera că îi poate aduce înapoi fosta iubită prin farmece şi rugăciuni. Nu ştia că maica Marta este de fapt o individă nu prea dusă la biserică, Laura din Galaţi.

"Ia de-aici, măcinici. Ţine-mă, fă, lasă-mă, mă. Ia de-aici.", se aud incantaţile falsei măicuţe.

Femeie folosea pentru a se promova o fotografie furată de pe internet

Pentru pentru a-şi păcăli clienţii, femeia folosea pe site-ul ei de promovare o fotografie furată de pe internet. În imaginea cu aşa-zisa măicuță Marta apare de fapt stareţa unei mănăstiri din judeţul Giurgiu.

"Asta este faţa mea. A schimbat numele.", spune stareţa.

Falsa măicuţă a mers mai departe cu promovarea şi a inventat testimoniale din partea unor clienţi mulţumiţi. Pentru veridicitate, mărturiile erau pline de greşeli de ortografie: "Sunt o persoana inportanta in stat si vreau sa raman anonima dar vreau sai multumesc acestei minuni dumnezeiesti ca mia salvat afacerile".

Convins că femeia va face o minune tânărul i-a trimis mai întâi 5.000 de lei. Dar ca să fie şi mai convingătoare escroaca i-a trimis banii înapoi, ca parte a ritualului. A doua zi i-a cerut şi restul de bani. 6.700 de lei i-a dat bărbatul. Adevărata stareţă a aflat de caz, dar rugaciunile ei nu-i mai pot aduce tânărului alinare.

Tânărul, păcălit cu 6.700 de lei

"Dacă a fost fraier, eu ce să-i fac. A căzut în plasă şi a crezut în prostii de genul acesta. E clar că e vorba de nişte şarlatani care n-au nicio legătură cu biserica. În biserică aşa ceva nu se face.​", mai spune stareţa.

Singura cale pentru bărbat ca sa si mai recupereze banii e cea legală. Femeia este cercetată acum pentru înşelăciune sub control judiciar. Nu mai răspunde la telefonul unde promitea soluţii magice.

"Din inimă spun da, pentru veşnicie să fiu nevasta ta.", cânta măicuţa în maşină.

Escrocheriile comise de femei care se dau măicuţe s-au înmulţit.

Un caz similar a avut loc în 2023. O femeie i-a plătit atunci unei aşa-zise Măicuţe aproape 90.000 de euro pentru a-i lecui soţul de patima alcoolului. Călugăriţa era de fapt o escroacă din Ploieşti, care a fost condamnată anul acesta la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare.

