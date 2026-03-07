Incident şocant la Institutul "Marius Nasta" din Capitală. Ruda unei paciente care a murit în spital a ameninţat medicul care a îngrijit-o pe femeie cu moartea.

Incidentul a avut loc în urmă cu două zile după ce o femeie internată pe secția de Pneumologie a murit. Ulterior, un bărbat care s-a prezentat drept fratele acesteia a contactat telefonic cadrul medical care a îngrijit-o decedată. Pe parcursul convorbirii, individul a devenit agresiv și a început să o amenințe.

I-a transmis că o va ucide pentru că nu mai are nimic de pierdut și că este dispus să ajungă în spatele gratilor.

În urma sesizării, polițiștii au reușit să-l identifice și l-au dus direct pentru audieri. După mai multe ore de date explicației anchetatorilor, bărbatul care a amenințat medicul de la Institutul "Marius Nasta" a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

