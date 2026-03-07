Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Medic de la Institutul "Marius Nasta", ameninţat cu moartea de fratele unei paciente decedate

Incident şocant la Institutul "Marius Nasta" din Capitală. Ruda unei paciente care a murit în spital a ameninţat medicul care a îngrijit-o pe femeie cu moartea.

de Alexia Bucur

la 07.03.2026 , 07:38

Incidentul a avut loc în urmă cu două zile după ce o femeie internată pe secția de Pneumologie a murit. Ulterior, un bărbat care s-a prezentat drept fratele acesteia a contactat telefonic cadrul medical care a îngrijit-o decedată. Pe parcursul convorbirii, individul a devenit agresiv și a început să o amenințe.

I-a transmis că o va ucide pentru că nu mai are nimic de pierdut și că este dispus să ajungă în spatele gratilor. 

În urma sesizării, polițiștii au reușit să-l identifice și l-au dus direct pentru audieri. După mai multe ore de date explicației anchetatorilor, bărbatul care a amenințat medicul de la Institutul "Marius Nasta" a fost reținut pentru 24 de ore și astăzi urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă
Alexia Bucur Like
medic bucuresti institutul marius nasta arest pacient spital ancheta
Înapoi la Homepage
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Evenimente » Medic de la Institutul "Marius Nasta", ameninţat cu moartea de fratele unei paciente decedate