Au apărut imagini incredibile din timpul accidentului de pe DN6, din urmă cu două săptămâni, în urma căruia doi oameni şi-au pierdut viaţa.

Pe filmare se vede momentul în care un șofer pierde controlul volanului într-o curbă periculoasă, pătrunde pe contrasens și provoacă un impact devastator.

La volan era Cosmin, un poliţist de 37 de ani, în pragul comei alcoolice - 2, 55 mg/l alcool pur în sânge. El a murit pe loc.

Şoferul din maşina lovită pe contrasens, Alex, un tânăr pompier de doar 22 de ani, a murit şi el în weekend, iar iubita lui, pasageră şi ea în maşină, este în continuare în stare gravă la spital.

