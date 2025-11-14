Momentul în care o bătrână e jefuită de 2 adolescenți într-o scară de bloc din Timișoara

Doi adolescenţi din Timişoara sunt acuzaţi de tâlhărie după ce au atacat şi jefuit o bătrână în scara unui bloc. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere şi astfel poliţiştii au reuşit să-i identifice pe cei doi agresori.

Cei doi tâlhari au 16, respectiv 17 ani, iar pe femeia de 77 de ani au atacat-o chiar în scara blocului. Totul s-a întâmplat în plină zi, la ora 14:00, când victima a fost bruscată lângă lift, iar tinerii au tăbărât asupra ei și au încercat să-i smulgă poșeta în care se aflau bani și alte bunuri personale.

Au încercat să lovească, de altfel, și o altă femeie înainte de a ataca în scara blocului, dar nu au reușit, motiv pentru care sunt cercetați și pentru tentativă de tâlhărie calificată. Polițiștii de la Investigații criminale i-au identificat pe cei doi adolescenți după aproape o săptămână și au reușit să îi rețină pentru 24 de ore.

În cazul lor, judecătorii au decis: își vor petrece și următoarele 30 de zile în arest preventiv. Ancheta continuă în acest caz sub coordonarea procurorilor tocmai pentru că oamenii legii vor să afle dacă acești tineri au mai comis și alte infracțiuni.

