Un incident revoltător a avut loc în Sibiu, unde o oaie a fost călcată cu o mașină de teren și apoi lovită cu piciorul de un fermier. Bărbatul a scăpat turam în parcarea unui complexul rezidenţial şi încerca să o recupereze. Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele său.

O persoană aflată în anamsablul rezidenţial a filmat întreaga scenă şi a trimis imaginile căte "Turnul Sfatului". Aceasta a povestit pentru publicaţia locală ce s-a întâmplat.

"Eram la o aniversare în Magnolia, de Sfânta Maria. Am ieșit pe balcon la un moment dat și am văzut oile că ajung în parcare. Apoi am văzut ciobanul că vine nervos cu mașina spre ele și atunci am filmat. Stau de 11 ani în Magnolia și omul acesta este cunoscut pentru agresivitatea lui, în trecut a încercat să dea cu mașina peste soția mea. L-am filmat cum a trecut cu mașina pe o oaie, apoi o lovește cu piciorul că nu se mai poate ridica. Cum să rănești în halul acesta un suflet?", a spus martorul.

După ce animalul ar fi fost lovit de mașină, restul turmei s-a îndepărtat din parcare. Oaia rănită ar fi reușit să se deplaseze doar câțiva metri înainte de a cădea din nou la pământ.

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Potrivit martorului, persoana care conducea mașina ar fi venit apoi lângă animal și l-ar fi lovit de mai multe ori cu piciorul în zona capului, încercând să-l determine să se ridice.

În cele din urmă, persoana aflată la volanul mașinii de teren ar fi plecat către restul turmei, abandonând animalul rănit în parcare, sub privirile şocate ale altor oameni aflaţi în parcare.

Martorul afirmă că a încercat să contacteze Poliția Animalelor imediat după incident, însă nu ar fi primit răspuns.

"Am sunat pe loc la Poliția Animalelor, am luat numărul de pe internet. Am sunat de mai multe ori, dar nu răspunde nimeni. Pe urmă copilul a găsit adresa lor de mail și am trimis imaginile și am făcut sesizare, vrem să vedem ce măsuri vor lua. Așa ceva este inacceptabil", a mai declarat acesta pentru Turnul Sfatului.

Poliția Sibiu a deschis un dosar penal în urma sesizărilor primite de la locatarii ansamblului rezidenţial.