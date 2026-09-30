Piton de la Zoo Sibiu, hrănit cu iepuri vii în fața vizitatorilor. Reacția Primăriei: Îngrijitorii au greșit

Primăria Sibiu își cere scuze după apariția unei fotografii în care un iepure viu poate fi văzut în spațiul unui piton de la Grădina Zoologică. Administrația locală explică faptul că anumite specii de șerpi mănâncă doar animale vii, însă pavilionul nu ar fi trebuit deschis înainte de finalizarea hrănirii.

Piton hrănit cu iepuri vii la Grădina Zoologică din Sibiu. Reacția primăriei: "Natura poate fi crudă" - Facebook / Laura Șerban

Fotografia a fost publicată pe grupul de Facebook "SOS Animal Rescue", de Laura Șerban, care a susținut că iepurele fusese introdus viu în spațiul pitonului. Femeia a reclamat și condițiile în care ar fi ținute alte animale de la Zoo Sibiu, acuzând că unele spații sunt prea mici și insalubre, potrivit Turnul Sfatului.

"La Zoo Sibiu sunt băgați iepuri vii în cușca pitonului. Am vorbit cu îngrijitorii care au râs și au spus ca au crescătorie de iepurași special pentru a fi mâncați", a scris Laura Șerban în postarea de pe Facebook.

Imaginea a fost preluată ulterior de Federația Împreună pentru Animale (FIA), care a inclus-o pe afișul unui protest programat la București, pe 4 octombrie, de Ziua Mondială a Animalelor. Organizația a anunțat și că a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu.

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"Aceste informații trebuie investigate, iar oamenii merită răspunsuri clare", a transmis FIA.

Primăria: "Îngrijitorii au făcut o greșeală"

În răspunsul transmis publicației Turnul Sfatului, Primăria Sibiu precizează că unele specii de șerpi refuză hrana decongelată sau moartă, deoarece reacționează la mișcarea și căldura prăzii. În astfel de cazuri, animalele sunt hrănite, la intervale de aproximativ trei-patru luni, cu șoareci, șobolani sau iepuri vii.

Administrația locală spune însă că publicul nu ar fi trebuit să vadă momentul hrănirii.

"Natura prin definiție poate fi crudă, privind lanțul trofic în ansamblu. Desigur, momentul hrănirii în acest mod nu trebuie să fie deschis publicului, iar în cazul Zoo Sibiu îngrijitorii au făcut o greșeală deschizând pavilionul înainte de a se fi terminat hrănirea", a transmis Primăria.

Reprezentanții administrației locale și-au cerut scuze și au precizat că vor lua măsuri pentru ca o astfel de situație să nu se repete.

În postarea inițială, Laura Șerban a susținut și că alte animale de la Zoo Sibiu ar fi ținute în condiții necorespunzătoare. Turnul Sfatului a încercat să obțină un punct de vedere de la aceasta și să verifice informațiile prezentate, însă femeia nu a răspuns până la publicarea articolului.

Primăria Sibiu susține că Grădina Zoologică este autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar și al mediului și că spațiile respectă legislația aplicabilă grădinilor zoologice.