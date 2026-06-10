Incident violent pe Calea Victoriei din Bucureşti. O tânără a ajuns la spital cu nasul spart, după ce a fost lovită în timpul unei altercații izbucnite în trafic între iubitul ei, şofer în maşină, și un pieton. Bărbatul acuzat că a provocat incidentul a fost reținut, iar procurorii vor acum să-l plaseze în arest la domiciliu.

Conflictul a avut loc pe Calea Victoriei și a izbucnit după ce șoferul, aflat în mașină împreună cu iubita sa, a claxonat un autoturism care circula în fața lor.

Agresorul, care se afla pe trotuar alături de mai mulți prieteni, a crezut că semnalul sonor îi era adresat și s-a îndreptat către șofer, stropindu-l cu vin.

Ulterior, șoferul și iubita sa au coborât din mașină și au avut un schimb de replici cu pietonul. La un moment dat, bărbatul a încercat să-l lovească pe șofer în zona feței, însă a lovit-o din greșeală pe iubita acestuia în zona nasului.

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Potrivit medicilor, leziunile suferite de victimă necesită până la 14 zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au fost sesizați după incident și au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Agresorul a fost identificat și reținut, iar anchetatorii solicită instanței plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.