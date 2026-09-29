Atac sângeros într-o şcoală din Slovacia. Un elev a înjunghiat două profesoare şi o colegă, o persoană a murit

Un atac cu cuţitul a avut loc într-o şcoală din localitatea Staskov, în nordul Slovaciei. Un elev de clasa a VIII-a ar fi atacat o colegă şi două profesoare. Una dintre femei, în vârstă de 61 de ani, a murit, iar eleva a fost transportată în stare critică la spital. O altă profesoară, de 44 de ani, a suferit o rană prin înjunghiere în zona pieptului, dar se află în stare stabilă.

Măcel la o şcoală din Slovacia, după atacul unui elev asupra profesorilor şi colegilor - Ta3 | Captură video

Incidentul s-a produs la o şcoală din Staskov, în districtul Cadca. Poliţia a confirmat intervenţia la unitatea de învăţământ şi a anunţat că investighează o faptă violentă, scrie publicaţia slovacă ta3.

La faţa locului au fost trimise două ambulanţe şi două elicoptere de salvare.

O profesoară a murit, iar o elevă a fost transportată în stare critică

Potrivit informaţiilor transmise de serviciile de urgenţă, o elevă cu răni grave a fost preluată de salvatorii aerieni din Zilina.

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După ce a primit îngrijiri medicale de urgenţă, aceasta a fost transportată cu elicopterul, în stare critică, la secţia de anestezie şi terapie intensivă pediatrică din Martin.

O altă victimă, o femeie de 44 de ani, a suferit o rană prin înjunghiere în zona pieptului. Aceasta a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Universitar din Zilina.

Femeia este internată în secţia de chirurgie traumatică, se află în stare stabilă şi în afara oricărui pericol vital.

"La spitalul din Zilina a fost transportată cu elicopterul, după acordarea primului ajutor, o pacientă de 44 de ani cu o rană prin înjunghiere în zona pieptului. O femeie de 61 de ani, din păcate, a suferit răni incompatibile cu viaţa", a declarat Petra Klimesova, purtătoarea de cuvânt a Centrului Operaţional al Serviciului Medical de Urgenţă.

Autorităţile cer să nu fie răspândite informaţii neverificate

Moartea profesoarei a fost confirmată şi de şefa Poliţiei slovace, Jana Maskarova.

Aceasta a subliniat că nici pregătirea atentă, nici respectarea măsurilor preventive nu pot elimina complet riscul producerii unui astfel de atac.

Ministerul Educaţiei a anunţat că este pregătit să ofere şcolii intervenţie de criză şi sprijin psihologic pentru elevi, angajaţi şi părinţi.

"În acest moment, prioritatea noastră este siguranţa copiilor şi a angajaţilor şcolii şi asigurarea ajutorului necesar. Ministerul este pregătit să ofere imediat şcolii intervenţie de criză şi sprijin psihologic de specialitate pentru copii, angajaţii şcolii şi părinţi", a transmis ministerul.

Ministrul Educaţiei, Tomas Drucker, a cerut publicului să nu răspândească informaţii neverificate şi să respecte intimitatea copiilor şi a familiilor acestora.

Preşedintele Slovaciei: "Un avertisment serios pentru întreaga societate"

Preşedintele slovac Peter Pellegrini a declarat că atacul reprezintă "un avertisment serios pentru întreaga societate" şi a făcut apel la mai mult calm, respect şi consideraţie reciprocă, mai ales în mediile în care cresc copiii.

"Îmi pare nespus de rău pentru evenimentul tragic de la şcoala primară din Staskov. Mă gândesc la familia şi apropiaţii profesoarei care şi-a pierdut în mod tragic viaţa şi le transmit sincere condoleanţe", a transmis Peter Pellegrini.

Premierul Robert Fico a transmis, la rândul său, că urmăreşte situaţia cu mare îngrijorare, a prezentat condoleanţe familiei victimei şi le-a urat însănătoşire grabnică celor răniţi.

Fico a subliniat că şcolile trebuie să rămână locuri sigure pentru copii.

Ministrul de Interne: "Cuţitele în mâinile copiilor sunt o imagine tragică a vremurilor noastre"

Ministrul slovac de Interne, Matus Sutaj Estok, a condamnat atacul şi a afirmat că violenţa în şcoli este "absolut inacceptabilă".

"Îmi pare foarte rău pentru victimele atacului tragic de la şcoala primară din Staskov. Poliţia va face totul pentru ca această faptă să fie investigată temeinic", a declarat ministrul.

Acesta a mai spus că "violenţa în şcoli este absolut inacceptabilă, iar cuţitele în mâinile copiilor sunt o imagine tragică a vremurilor noastre".

Şeful diplomaţiei slovace, Juraj Blanar, a afirmat că atacurile nu îşi au locul nicăieri în lume şi cu atât mai puţin în şcoli, unde creşte noua generaţie.

"Cred că fiecare persoană care va avea nevoie va primi sprijinul necesar după acest eveniment tragic", a declarat Juraj Blanar.

Sprijin psihologic pentru elevii care au asistat la atac

Comisarul slovac pentru copii, Jozef Miklosko, a avertizat că tragedia nu trebuie să îi priveze pe elevi de sentimentul de siguranţă.

"Acum, cel mai important este ca acei copii care au fost acolo să primească linişte, siguranţă, apropierea părinţilor şi ajutorul specializat de care vor avea nevoie. Frica lor, întrebările şi trăirile lor nu se vor încheia odată cu ziua de astăzi", a precizat Jozef Miklosko.

El a cerut, de asemenea, respectarea intimităţii copiilor şi a familiilor acestora şi evitarea răspândirii informaţiilor neverificate.

"În acest moment, rolul nostru nu este să căutăm vinovaţi şi nici să tragem concluzii despre cauzele sau circumstanţele atacului. Acestea trebuie clarificate de autorităţile competente", a adăugat comisarul pentru copii.

La faţa locului a intervenit şi echipa de criză Modrý anjel, care lucrează împreună cu poliţiştii, pompierii şi salvatorii atât în şcoală, cât şi cu familiile direct afectate de tragedie.

Atacul reaprinde discuţia despre siguranţa în şcolile din Slovacia

Preşedinta regiunii Zilina, Erika Jurinova, a declarat că şcoala trebuie să fie un loc în care copiii pot învăţa, iar profesorii îşi pot face meseria în siguranţă.

"După tragedia din Spisska Stara Ves, acesta este un alt atac într-o şcoală care trebuie să ne oprească pe toţi. Siguranţa copiilor şi profesorilor noştri trebuie să ne preocupe pe toţi. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca profesorilor să nu le fie teamă să meargă la serviciu, iar copiilor la şcoală", a spus Erika Jurinova.

Mai multe organizaţii ale elevilor şi tinerilor au cerut ca protecţia copiilor şi a personalului din şcoli să nu fie discutată doar după producerea unor tragedii, ci să fie tratată sistematic şi pe termen lung.

Acestea au cerut şi un dialog deschis între elevi, părinţi, profesori, specialişti, autorităţi locale şi instituţii publice, pentru ca problemele să poată fi identificate din timp şi conflictele prevenite.