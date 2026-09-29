Nepoată și bunic, găsiți răniți în Cluj. S-ar fi înjunghiat reciproc în urma unor certuri

Imagini de coșmar în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. O tânără de 23 de ani a fost găsită grav rănită, înjunghiată în zona gâtului, iar bunicul ei a fost descoperit în apartament, cu o rană la cap.

Totul s-a întâmplat luni seară, în jurul orei 20.30. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au găsit-o pe tânără pe o stradă din cartierul Grigorescu. Femeia era înjunghiată la nivelul gâtului şi sângera abundent. Ulterior, poliţiştii l-au găsit şi pe bunicul fetei. Bărbatul avea urme de violență la nivelul capului, iar presa locală notează că rana ar fi putut fi provocată cu un cuţit.

În apartament locuia tânăra împreună cu mama ei și bunicul. Potrivit surselor Observator, cei doi s-ar fi atacat reciproc cu un cuțit. Conflictul ar fi avut loc după ce mama tinerei a plecat din locuință. Femeia fusese văzută ieșind din bloc cu aproximativ 15 minute înainte ca cei doi să fie găsiți răniți.

Polițiștii verifică toate variantele și încearcă să afle cum s-a ajuns la acest incident. Cei doi răniți nu au putut fi încă audiați.

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Ce spune poliţia

"În prezent, poliţiştii fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor exacte în care doua persoane au suferit leziuni şi luarea masurilor legale. În fapt, în data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, politistii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, în urma unui apel 112, au identificat o femeie ce prezenta leziuni, deplansându-se pe partea carosabila, în cartierul Grigorescu.

În continuarea verificarilor, politiştii s-au deplasat la domiciliul femeii, unde a fost identificat un bărbat care prezenta urme de violenţă", informează, marţi dimineaţă, oficialii Poliţiei judeţene Cluj.