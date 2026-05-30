Turiștii care au plecat în minivacanța de Rusalii în Delta Dunării devin mai prudenţi. Prăbuşirea dronei ruseşti este un semnal de alarmă într-o regiune unde mesajele RO-Alert sunt frecvente din cauza războiului din Ucraina.

Astăzi plouă la Tulcea, iar prima lor îngrijorare este faptul că ploaia le dă peste cap planurile de concediu. Turiștii care au venit în mini-vacanță de Rusalii în Delta Dunării, la Tulcea, au făcut acest lucru pentru că aici sunt organizate evenimente: Festivalul Scrâmbiei, Festivalul Bucuriei și alte manifestări. Tarifele sunt și ele de extrasezon.

Sunt foarte acceptabile: între 200 și 400 de lei camera pe noapte, iar plimbările cu barca costă între 120 și 300 de lei, în funcție de destinație. Am văzut foarte multe bărci care au plecat de aici către Sfântu Gheorghe și către Sulina.

Am văzut și turiști străini care au venit aici. Am stat de vorbă cu localnicii din Tulcea. Mulți dintre ei sunt obișnuiți cu aceste mesaje RO-ALERT.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență trimite aceste mesaje tocmai pentru a-i pune în gardă. Unii sunt obișnuiți, alții le ignoră, au recunoscut, iar alții sunt conștienți de pericol.

Unii turişti spuneau că, dacă vor primi un astfel de mesaj RO-ALERT, vor fi mai precauți, având în vedere situația de la granița cu Ucraina.

Managerii agențiilor spuneau că gradul de ocupare este între 70 și 80% și speră ca turiștii să nu anuleze rezervările nici din cauza vremii, nici din cauza evenimentelor de la granița cu Ucraina.

