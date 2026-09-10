Apple a prezentat iPhone Duo, primul iPhone pliabil din istoria companiei. Noul model are un ecran interior de 7,6 inci și unul exterior de 5,4 inci, este echipat cu procesorul A20 Pro și aduce o versiune a iOS 27 adaptată special formatului pliabil. Prețul pornește de la 1.999 de dolari în Statele Unite, potrivit informațiilor publicate de Apple .

Apple prezintă iPhone Duo, primul său iPhone pliabil. Are două ecrane și un preț de pornire de 1.999$ - Apple

Compania descrie noul dispozitiv drept "cea mai importantă schimbare a iPhone-ului de la modelul original" și susține că iPhone Duo combină cel mai mare ecran folosit până acum pe un iPhone cu un format suficient de compact pentru a încăpea în buzunar.

Precomenzile pentru iPhone Duo vor începe pe 16 octombrie, iar telefonul va fi disponibil începând cu 23 octombrie. Modelul va fi comercializat în două culori, star white și night sky, și în variante cu 256 GB, 512 GB, 1 TB și 2 TB de stocare.

iPhone Duo are un ecran interior de 7,6 inci

Închis, iPhone Duo poate fi folosit prin intermediul unui ecran exterior Super Retina XDR de 5,4 inci, despre care Apple spune că oferă 90% din suprafața ecranului unui iPhone 18 Pro. Odată deschis, utilizatorul are la dispoziție un display interior Super Retina XDR de 7,6 inci, cu 50% mai mare decât cel al iPhone 18 Pro Max.

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Compania anunță și că iPhone Duo va deveni compatibil, ulterior în acest an, cu Apple Pencil USB-C.

Peste 100 de componente doar pentru balama

Carcasa este realizată din titan de gradul 5, iar mecanismul balamalei este alcătuit din peste 100 de componente. Potrivit companiei, ecranul pliabil este protejat prin mai multe straturi, inclusiv sticlă de înaltă rezistență și un strat realizat dintr-un polimer special. Apple susține că acesta are o rigiditate cu până la 40% mai mare decât alte materiale utilizate în industrie. iPhone Duo beneficiază și de certificare IP68 pentru rezistență la apă, praf și stropire.

Apple: "Cea mai importantă schimbare pentru iPhone de la modelul original"

"iPhone Duo reprezintă cea mai importantă schimbare pentru iPhone de la modelul original", a declarat John Ternus, CEO-ul Apple. Potrivit acestuia, combinația dintre noul design, ecranul de mari dimensiuni și cipul A20 Pro ar trebui să permită utilizatorilor să lucreze cu mai multe aplicații, să consume conținut și să se joace mai ușor pe același dispozitiv.

Apple a reproiectat iOS 27 pentru cele două ecrane ale iPhone Duo. Atunci când telefonul este deschis, pot fi afișate două pagini Home Screen, iar unele elemente ale interfeței au fost mutate lateral pentru a lăsa mai mult spațiu conținutului.

Apple precizează că propriile aplicații au fost optimizate pentru Duo, iar aplicații precum Netflix, Zoom și Slack au început, la rândul lor, să profite de noul format pliabil.

A20 Pro și două baterii

La interior, iPhone Duo folosește cipul A20 Pro, același procesor prezent pe modelele iPhone 18 Pro. Apple susține că acesta oferă performanțe susținute cu până la 35% mai bune decât iPhone 17 Pro.

Procesorul are un CPU cu șase nuclee și un GPU cu șapte nuclee, iar noul Neural Engine dispune de două unități cu câte 16 nuclee pentru sarcinile bazate pe inteligență artificială. Cipul este fabricat folosind un proces de 2 nanometri.

Pentru răcire, Apple a dezvoltat o cameră de vapori specială. Telefonul folosește, de asemenea, două baterii, câte una pe fiecare parte a dispozitivului, care funcționează împreună.

Apple promite până la 31 de ore de redare video folosind ecranul interior și până la 44 de ore pe display-ul exterior. Încărcarea poate ajunge la 50% în aproximativ 20 de minute prin cablu sau în aproximativ 30 de minute prin MagSafe ori Qi2.

iPhone Duo, de la 1.999 de dolari

iPhone Duo va avea un preț de pornire de 1.999 de dolari în SUA pentru versiunea de 256 GB. Vor exista și configurații de 512 GB, 1 TB și 2 TB.

Telefonul renunță la cartela SIM fizică la nivel global și va funcționa exclusiv cu eSIM. De asemenea, integrează Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread prin noul cip N1 dezvoltat de Apple.

Precomenzile se deschid vineri, 16 octombrie, iar primele unități vor fi disponibile începând de vineri, 23 octombrie, potrivit Apple.