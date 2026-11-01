Trei situații inedite, surprinse recent în zone diferite ale țării, demonstrează că traficul rutier din România nu duce lipsă de momente neașteptate. De la o căruță pe post de antemergător pentru un convoi militar, până la un cal care a luat-o la goană fără stăpân pe șosea și un atelaj dotat cu semnalizări, oglinzi și sistem audio, imaginile au stârnit amuzamentul internauților.

Lider de convoi militar cu "un cal putere". Căruțele, protagonistele unor scene inedite în trafic - captură Facebook / dejeanul.ro şi Eforie Online

La Dej, o căruță a ţinut după ea un întreg convoi militar NATO. În imaginile surprinse se observă mai multe blindate și camioane militare care se deplasează în coloană pin oraş, dar care nu pot mări viteza din cauza atelajului.

Momentul nu a trecut neobservate pe internet. Unii au numit căruța "dronă rutieră”, în timp ce alții l-au botezat pe conducătorul acesteia "lider de convoi".

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Cal fără stăpân pe drumurile din Constanţa

O altă scenă neobișnuită a fost surprinsă în sudul litoralului, pe șoseaua dintre Olimp și DN 39. Un cal înhămat la o căruță în care nu se afla nimeni a fost filmat în timp ce alerga dezorientat pe mijlocul drumului.

Martorii au încercat să îl oprească, însă s-au temut că animalul s-ar putea agita și mai tare. Imaginile au fost publicate de Eforie Online.

Căruţa plină cu lemne a traversat inclusiv sensul giratoriu din intersecția cu DN 39, unde a fost la un pas să provoace un accident.

Căruţă cu toate dotările

Nici Galațiul nu se lasă mai prejos când vine vorba despre surprizele din trafic. Pe străzile din oraş circulă o căruță care pare pregătită pentru orice drum: are semnalizări, oglinzi și chiar sistem audio. Practic, un atelaj care pare să fi primit toate dotările.

Ce spune legea

Dincolo de imaginile amuzante, prezența căruțelor pe șosele poate reprezenta un pericol real pentru siguranța participanţilor la trafic. Potrivit Codului Rutier, vehiculele cu tracțiune animală nu au voie să circule pe drumurile naționale, în municipii și pe sectoarele de drum unde accesul este interzis prin indicatoare. De asemenea, accesul acestora pe autostrăzi și drumuri expres este interzis.

Pe drumurile unde circulația le este permisă, căruțele trebuie să fie înregistrate și echipate corespunzător cu dispozitive reflectorizante, iar conducătorii au obligația să țină animalele sub control și să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului.