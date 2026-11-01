E oficial, suntem cei mai săraci din Uniunea Europeană. Bulgaria tocmai ne-a depăşit în privinţa salariului mediu net pe economie. Puterea de cumpărare ne scade de la o zi la alta, de 14 luni consecutiv. Ne permitem tot mai puţine lucruri, firmele vând tot mai puţin, majorările salariale vin tot mai rar. Un cerc vicios care pare fără sfârşit.

Punem tot mai puține cumpărături în coș, iar reducerile sunt, pentru tot mai mulți, singura soluție de a se încadra în buget.

Reporter: Cum simțiți scumpirile? Vă spune ceva? Ați luat de la reduceri?

Cetățean: Da. E trist. Facturile deja mi-au venit peste 100 lei și am făcut economii.

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Reporter: Renunțați la anumite categorii?

Cetățean: Da. Categoric. Norocul că am plecat de la serviciu, că altfel nu mă găsești.

Reporter: Salariile au crescut?

Cetățean: Nu. Absolut nimic, nimic la salariu, iacătă că am atâta timp. E trist.

De 14 luni, majorările salariale nu reușesc să acopere creșterea prețurilor. Mai mult, în unele luni, salariul mediu net a scăzut chiar și în valoare nominală, nu doar ca putere de cumpărare. De exemplu, în august, salariul mediu a fost cu 130 mai mic față de luna iulie.

Drama a început în iulie anul trecut, odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică. O lună mai târziu, majorarea TVA a pus și mai multă presiune pe prețuri. În același timp, măsurile de austeritate au limitat veniturile unor angajați de la stat.

"Oamenii cumpără mai puțin, companiile vând mai puțin. Și dacă prețurile cresc, asta sigur că îi împiedică pe oameni să-și cumpere cantitățile de bunuri și servicii pe care cei le-ar dori. Deci puterea de cumpărare reală a omului scade. În esență sărăcim. Sigur că asta înseamnă și pentru firme o sărăcire. Pentru că dacă clienții nu mai cumpără, atunci firmele au profituri mai mici", spune Bogdan Glăvan, profesor de economie.

"Prefer să cumpăr mai puține, investesc mai puțin și mănânc mai sănătos. Cam cu cât s-a scumpit coșul de cumpărături? Mergi cu 100 lei, nu ai ce pune în sacoșă. E 40 lei un pui. Și salariul tot același e", spune un cetățean.

Bulgaria a întrecut România în ierarhia salariilor medii nete. Din pricina taxelor, noi primim 1.065 de euro în mână, ei - cu 5% mai mult. De la 1 ianuarie 2027, bulgarii ne vor depăși și în privința salariului minim net, 520 de euro - ei, față de 510 euro - noi.

"Așteptăm ca și în acest an, ca și în anii din urmă, de mulți ani de fapt, inflația reală să fie mai mare decât cea estimată la începutul anului. Este o boală a României pe care o ducem din 2022 încoace", adaugă profesorul Bogdan Glăvan.

Scumpirile nu îi afectează, însă, pe toți la fel. Salariul mediu net ajunge, în IT, la 13.000 de lei, iar în extracția petrolului și gazelor, la 12.000 de lei. La polul opus, în Horeca sunt și angajați care abia câștigă 3.000 de lei pe lună.