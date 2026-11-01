Şofer sirian de Bolt, atacat cu cuţitul de un pasager, în Sectorul 5. De la ce a pornit conflictul

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv după ce, aflat sub influenţa alcoolului, ar fi lovit cu un cuţit şoferul de ride-sharing care l-a transportat la destinaţie, a informat Poliţia Capitalei.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 19 Poliţie au reţinut un bărbat, în vârstă de 32 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

"În fapt, sâmbătă, în jurul orei 03:00, poliţişti din cadrul Secţiei 19 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un alt bărbat ar fi avut un comportament agresiv, adresându-i jigniri şi totodată lovindu-l cu un obiect tăietor-înţepător. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că cele sesizate se confirmă. Persoanele au fost identificate şi, ulterior, acestea au fost conduse la sediul secţiei, pentru stabilirea situaţiei de fapt", se precizează în comunicat.

Potrivit surselor Observator, atacatorul i-a cerut victimei, șofer pe platforma de ride-sharing Bolt, să-i ducă, pe el şi o femeie, pe o stradă din Sectorul 5. Ulterior, când au ajuns la destinaţie, bărbatul s-a răzgândit, cerându-i şoferului să-i transporte până la o casă de amanet, din același sector. Ajunși la cea de-a doua destinație, situația a escaladat în momentul când șoferul, cetățean sirian, i-a cerut banii pe comandă. Bărbatul i-a adresat injurii şoferului şi l-a lovit cu un cuţit la nivelul mâinii. Victima a reușit să fugă, intrând în mașină și părăsind zona. Autorul era în perioada postexecutorie, după o pedeapsă pentru furt calificat. Se liberase de 2 luni.

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La faţa locului a intervenit şi un echipaj SMURD, care a acordat primul ajutor medical persoanei vătămate, care ulterior a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

"În urma administrării materialului probator, bărbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile", menţionează Poliţia Capitalei.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.