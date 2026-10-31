Observator » Evenimente » Băut și fără permis, un tânăr a spulberat cu mașina gardul de beton al Spitalului de Psihiatrie din Constanța

Video Băut și fără permis, un tânăr a spulberat cu mașina gardul de beton al Spitalului de Psihiatrie din Constanța

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristina Niță | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.10.2026, 19:15 | Modificat la 31.10.2026, 19:35

Distracţie pe patru roţi terminată la Spitalul de Psihiatrie. Un tânăr din Constanţa, care s-a urcat la volan băut și fără permis de conducere, a spulberat gardul unităţii medicale. Șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a oprit la doar câțiva metri de clădire. Acum câteva săptămâni, vizavi de spital, un alt șofer care fugea de poliție a rupt un gard şi era cât pe ce să distrugă o conductă de gaz.

Fără permis, dar ameţit de alcool, tânărul de 21 de ani s-a crezut as al şoselelor.

"Au vrut să facă un driftuleţ, le-a fugit maşina şi direct în gard au intrat. Fiind şi băuţi, normal că n-au mai putut controla nimic", a declarat Georgiana Pătrașcu, martor.

Mașina venea din această direcție, iar la un moment dat, șoferul ar fi făcut o manevră periculoasă, a pierdut controlul volanului și a trecut pur și simplu prin gardul de beton și s-a oprit la 100 de metri în curtea Spitalului de Psihiatrie din Palazu Mare.

Articolul continuă după reclamă

"Mi se pare foarte periculos, avem copii care merg la o școală de taekwondo aici și le dăm drumul pe jos să meargă. Cred că nu o mai las să meargă pe jos, îmi este frică", a precizat un bărbat.

Era în mașină cu prietenul său. Împreună au și fugit de la locul accidentului. Numai că au uitat un detaliu important: zona este împânzită de camere de supraveghere.

"Au fugit, i-am văzut. Din câte am înțeles, mai târziu s-au întors pe strada aceea de lângă școală, s-au dus tot înainte pe lângă farmacie și s-au întors pe cealaltă parte. De ce mai fugi dacă vrei să vezi ce s-a întâmplat? Oricum știi că te prinde", a adăugat Georgiana Pătrașcu, martor.

Pe acelaşi subiect

Două ore mai târziu, polițiștii l-au prins.

"În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat", a precizat Nadia Ilaş, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Analizele de sânge vor arăta dacă tânărul șofer era sub influența vreunei substanțe interzise. Deocamdată, s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

La începutul lunii, tot în fața Spitalului de Psihiatrie, un alt șofer a pierdut controlul asupra volanului în timp ce fugea cu poliția pe urme. 

Cristina Niță
Cristina Niță
Like
accident sofer bautura
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.