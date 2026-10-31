Distracţie pe patru roţi terminată la Spitalul de Psihiatrie. Un tânăr din Constanţa, care s-a urcat la volan băut și fără permis de conducere, a spulberat gardul unităţii medicale. Șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a oprit la doar câțiva metri de clădire. Acum câteva săptămâni, vizavi de spital, un alt șofer care fugea de poliție a rupt un gard şi era cât pe ce să distrugă o conductă de gaz.

Fără permis, dar ameţit de alcool, tânărul de 21 de ani s-a crezut as al şoselelor.

"Au vrut să facă un driftuleţ, le-a fugit maşina şi direct în gard au intrat. Fiind şi băuţi, normal că n-au mai putut controla nimic", a declarat Georgiana Pătrașcu, martor.

Mașina venea din această direcție, iar la un moment dat, șoferul ar fi făcut o manevră periculoasă, a pierdut controlul volanului și a trecut pur și simplu prin gardul de beton și s-a oprit la 100 de metri în curtea Spitalului de Psihiatrie din Palazu Mare.

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"Mi se pare foarte periculos, avem copii care merg la o școală de taekwondo aici și le dăm drumul pe jos să meargă. Cred că nu o mai las să meargă pe jos, îmi este frică", a precizat un bărbat.

Era în mașină cu prietenul său. Împreună au și fugit de la locul accidentului. Numai că au uitat un detaliu important: zona este împânzită de camere de supraveghere.

"Au fugit, i-am văzut. Din câte am înțeles, mai târziu s-au întors pe strada aceea de lângă școală, s-au dus tot înainte pe lângă farmacie și s-au întors pe cealaltă parte. De ce mai fugi dacă vrei să vezi ce s-a întâmplat? Oricum știi că te prinde", a adăugat Georgiana Pătrașcu, martor.

Două ore mai târziu, polițiștii l-au prins.

"În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat", a precizat Nadia Ilaş, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Analizele de sânge vor arăta dacă tânărul șofer era sub influența vreunei substanțe interzise. Deocamdată, s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

La începutul lunii, tot în fața Spitalului de Psihiatrie, un alt șofer a pierdut controlul asupra volanului în timp ce fugea cu poliția pe urme.