Un susținător al lui Călin Georgescu a lovit doi operatori TV cu un steag, luni, în fața sediului DIICOT, unde socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost audiat în dosarul de înșelăciune. Jandarmii l-au legitimat pe bărbat după incident, apoi a fost dus la secţie pentru audieri. A fost deschis un dosar penal pentru lovire.

Cei doi cameramani ar fi fost agresați în timp ce filmau în fața sediului parchetului. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce socrul lui Călin Georgescu a ieșit din sediul DIICOT. La fel ca la sosire, acesta a fost preluat de un bodyguard și însoțit până la mașină.

Socrul lui Călin Georgescu are calitatea de martor în dosarul în care fostul candidat este acuzat că ar fi obținut aproximativ 1,1 milioane de euro prin înșelăciune. Procurorii DIICOT îi verifică și telefonul ridicat în urma perchezițiilor.

Socrul lui Georgescu, audiat ca martor

Numele lui Vasile Moldoveanu apare în referatul trimis de procurori în instanţă, în legătură cu transferul unei sume de bani către Răzvan Leu. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

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Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia. Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Conform referatului întocmit de procurorii DIICOT, după ce realizat că a fost înşelat, omul de afaceri din Buzău a încercat să recupereze banii prin intermendiul unui mediator autorizat, iar înainte de întâlnirea planificată, el a primit o sumă de bani din contul lui Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu.

"În condiţiile în care nicio operaţiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Leu Răzvan nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanţie, la data de 06.10.2023, persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite lui Georgescu Călin datele contului bancar în vederea efectuării unei plăţi. Persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite datele contului solicitate, Georgescu Călin îi mulţumeşte şi îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect ('multumesc. Revin în scurt timp'). La scurt timp după această comunicare, numitul Georgescu Călin îi transmite persoanei vătămate Leu Răzvan o recipisă cu menţiunea 'gata', suma respectivă nefiind însă transferată direct de către Georgescu Călin, ci de către Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia.

Potrivit documentului justificativ cu privire la această tranzacţie, rezultă că la data de 06.10.2023, numitul Moldoveanu Vasile a transferat către Leu Răzvan suma de 118.000 de lei, fiind menţionat la rubrica 'detalii tranzacţie' următoarea menţiune: "ÎMPRUMUT". Sub aspectul naturii şi semnificaţiei acestei plăţi, prezintă relevanţă declaraţia persoanei vătămate Leu Răzvan potrivit căreia suma de 118.000 de lei reprezintă un 'ajutor pe care îl oferă' Georgescu Călin", se arată în documentele DIICOT.

Proteste în faţa Arestului Central

Agresiunea de luni nu este însă un incident izolat. Pe 21 septembrie, Ionel Rusen a devenit agresiv cu jurnaliștii la sosirea la DIICOT. Acesta i-a împins pe unii dintre reprezentanții presei, iar pe un altul l-a lovit.

Tensiunile au continuat și în weekend, în zona Arestului Central din București, unde susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns încă din momentul în care acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Jandarmii au aplicat aproape o sută de amenzi și au întocmit actele pentru patru sesizări penale.

Călin Georgescu este anchetat în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, iar marți este așteptat din nou la DIICOT pentru percheziții informatice.