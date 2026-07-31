Monica Pop, internată la Elias după un AVC. Mesajul postat de medic de pe patul de spital

Medicul oftalmolog Monica Pop a anunțat că este internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral. Într-un mesaj publicat pe Facebook, fosta manageră a Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București lansează acuzații grave la adresa actualului director al unității medicale, Marian Burcea.

Monica Pop susține că starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat în urma unui conflict petrecut în spital. Medicul afirmă că a fost certată în fața unor pacienți, în timp ce încerca să ajute familia unei fetițe care avea o căpușă pe pleoapă.

"M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet!", a scris Monica Pop pe Facebook.

Monica Pop spune că a fost certată în fața pacienților

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Potrivit relatărilor sale, incidentul ar fi avut loc vineri, atunci când medicul ar fi încercat să le explice părinților unei paciente minore ce trebuie să facă pentru a reduce riscul apariției bolii Lyme.

"Vineri m-a admonestat oribil în fața unor pacienți pe care voiam să-i ajut. O fetiță avea o căpușă pe pleoapă, iar el nu știa cum trebuie procedat. Am vrut doar să le spun părinților ce trebuie să facă pentru a evita boala Lyme!", a susținut medicul oftalmolog.

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Monica Pop nu a oferit, în postarea sa, informații suplimentare despre diagnosticul stabilit de medici sau despre evoluția stării sale de sănătate.

Acuzații la adresa actualului manager al spitalului

Fosta directoare a Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București afirmă că l-ar fi sprijinit, de-a lungul timpului, pe actualul manager, medicul Marian Burcea, pe care îl descrie drept un fost prieten apropiat.

"Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București timp de 25 de ani. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul general medic Marian Burcea, cândva un bun prieten de foarte mulți ani, pe care eu l-am ajutat enorm. I-am păstrat postul când a fost dat afară, pe nedrept, este adevărat. Am făcut tot ce am putut pentru el. Iar el a lovit pe la spate", a scris Monica Pop.

Medicul susține că actualul director ar fi schimbat numele spitalului fără să o informeze și că ar fi aflat despre această decizie de pe Facebook.

Monica Pop mai spune că tensiunile ar fi apărut și din cauza intervențiilor sale în activitatea unității medicale. Aceasta afirmă că le-ar fi atras atenția unor persoane care fumau în apropierea stației de oxigen și că ar fi încercat să remedieze mai multe probleme pe care spune că le-a observat în spital.

"În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție, pentru că încercam să fac ordine în haosul care este acum în spital și pentru că îi cert pe cei care fumează lângă stația de oxigen", a transmis medicul.

În același mesaj, Monica Pop critică modul în care ar fi administrată în prezent unitatea medicală și susține că actuala situație nu ar mai putea fi comparată cu cea din perioada în care ea se afla la conducere.

"Nu știe să fie manager pentru colegi și personal. Îi place să umilească, acum este pe "caii cei mari", și cu alți colegi, pentru că așa i se pune lui pata pe câte unul. Toți spun la fel: "Nu se compară cu înainte!", a scris aceasta.

Monica Pop susține că ar fi fost monitorizată când venea la spital

Medicul mai afirmă că anumite persoane din interiorul spitalului ar fi fost rugate să anunțe conducerea atunci când ea ajungea în unitatea medicală.

"Are informatori care mi-au spus că le-a cerut să-i dea telefon când apar eu, încercând să pun puțină ordine! Nu mai există așa ceva în spitalul nostru, care a fost un model. Nu mai este!", a încheiat Monica Pop.

Acuzațiile prezentate în mesaj îi aparțin medicului Monica Pop și nu sunt însoțite, în postarea publicată pe Facebook, de un punct de vedere al conducerii Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București.