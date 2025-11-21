Primăria din Focşani este în centrul unui scandal după ce doi angajaţi ai instituţiei au curăţat Monumentul Unirii din oraş ca pe grătarul de fripturi.

Muncitorii au fost filmaţi de trecători când foloseau perii de sârmă să îndepărteze urmele de coroziune de pe basorelieful din bronz.

Specialiştii spun că recondiţionarea monumentelor trebuie făcută de personal specializat, cu metode şi substanţe care nu afectează materialul.

