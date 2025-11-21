Antena Meniu Search
Video Monumentul Unirii din Focșani, curățat cu perii de sârmă ca pe grătar. Ce spun specialiştii

Primăria din Focşani este în centrul unui scandal după ce doi angajaţi ai instituţiei au curăţat Monumentul Unirii din oraş ca pe grătarul de fripturi.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 14:02

Muncitorii au fost filmaţi de trecători când foloseau perii de sârmă să îndepărteze urmele de coroziune de pe basorelieful din bronz.

Specialiştii spun că recondiţionarea monumentelor trebuie făcută de personal specializat, cu metode şi substanţe care nu afectează materialul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

