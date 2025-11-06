Antena Meniu Search
Video De 1 Decembrie, se va putea circula pe autostradă de la București la Focșani. Anunţul CNAIR

Veşti bune pentru români de ziua naţională. De 1 decembrie, românii vor putea circula pe o şosea de mare viteză, de la București la Focșani, pe autostrada Moldovei.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 09:24

Ultimul tronson, cel între Ploiești-Buzău va fi dat în circulaţie la sfârşitul acestei luni. Autorităţile anunţă că echipele deja montează parapeţii de protecție.

"Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe lotul 3, Ploiești-Buzău, așadar, până la finalul lunii noiembrie, ne așteptăm ca și această secțiune să fie deschisă circulației", a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

