Un nou lot, de 50 de kilometri, din Autostrada Moldovei se deschide înainte de Crăciun. Este anunţul şefului CNAIR care spune că a avut loc ultima verificare înainte de inaugurarea secțiunii dintre Focșani și Adjud.

Cei 50 de kilometri din autostrada A7, între Focșani și Adjud, vor fi deschiși circulației marți, 23 decembrie, moment care marchează finalizarea integrală a sectorului Autostrăzii Moldovei pe raza județului Vrancea și permite circulația pe aproape 200 de kilometri de autostradă.

Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud.

După deschiderea sectorului Focșani și Adjud, se va putea circula pe aproape 200 de kilometri din Autostrada Moldovei.

"Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani. Moldova are acum autostradă reală și perspective economice concrete", a precizat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Autostrada Moldovei este finanțată prin PNRR. Lucrarea trebuie să fie finalizată până în august 2026.

