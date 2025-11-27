Vești bune pentru șoferi! De astăzi vom putea merge integral pe autostradă de la București până la Focşani pentru că se deschide traficul pe lotul 3 Pietroasele - Buzău din Autostrada A7. Mai mult, lucrurile încep să se mişte şi pe autostrada "Unirii".

Traficul pe autostrada Autostrada A7 Moldovei va fi complet deschis joi, 27 noiembrie, odată cu inaugurarea tronsonului lipsă dintre Ploiești și Buzău. Astfel, şoferii vor putea călători fără întrerupere de la București până la Focșani, o distanță de aproximativ 145 de kilometri care se va parcurge integral pe autostradă. Confirmarea a venit din partea mai multor surse din Ministerul Transporturilor, dar și a organizației civice Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează marile proiecte de infrastructură.

Pentru șoferi, deschiderea reprezintă o schimbare semnificativă: traseul București - Focșani devine mai rapid, mai sigur și fără segmente de drum național ce încetineau traficul.

Contracte de peste 1 miliard de euro pentru 47 de kilometri

Pe de altă parte, lansarea lucrărilor pentru o parte din Autostrada A8, supranumită "Unirii", a devenit oficială miercuri, odată cu semnarea a două contracte pentru construirea a 47 de kilometri de autostradă în Transilvania.

Contractele vizează:

Lotul 1C: 32,4 km, Sărățeni-Joseni

Lotul 1D: 14,4 km, Joseni-Ditrău

Valoarea totală a proiectării şi execuţiei pentru aceste segmente este de aproape 6 miliarde de lei, peste 1,1 miliarde de euro. Contractele au fost semnate de către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), deschizând calea formală pentru demararea lucrărilor.

