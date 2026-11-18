CV-ul fără experienţă este coşmarul angajatorilor, dar şi al absolvenţilor care se plâng că îşi găsesc greu un loc de muncă. Numărul celor care se angajează în primul an după terminarea studiilor a scăzut în ultimii cinci ani. Mai dramatic, numai o treime dintre ei lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă spun că îşi găsesc tot mai greu un loc de muncă. Andreea, studentă în ultimul an la inginerie economică, ştie care este situaţia şi este gata să accepte un post şi din alt domeniu. "Stai și te gândești am făcut patru ani de inginerie, m-am chinuit, am învățat foarte multe lucruri și tot nu îmi găsesc. Vrei să îți faci o familie, vrei să pleci de la ai tăi de acasă, nu pot să te mai întrețină până la 26 de ani, de exemplu, este copleșitor", a declarat Andreea. Aproape 60% dintre absolvenţii de licenţă din promoția anterioară au declarat că și-au găsit un job în primul an de la finalizarea studiilor. Este o scădere semnificativă comparativ cu promoția care a terminat facultatea în anul 2020. Doar o treime dintre aceștia spun că și-au găsit un job în domeniul în care au și studiat.

Jumătate dintre studenți nu au avut posibilitatea să facă stagiu de practică în timpul facultății

"E destul de complicat pentru că angajatorii cer experiență și noi nu avem. Eu sunt la FAIMA, facultatea de antreprenoriat și ingineria managementului afacerilor, și e cam greu pentru că piața e destul de saturată", spune Valentina. Soluția este una singură, spun angajatorii - internshipul care pregătește studentul pentru piața muncii. "În internship vorbim de un salariu mai mic, 3-4.000 de lei net la care se adaugă beneficii însemnând transport, cazare, le dăm diurnă, au toate condițiile necesare. Imediat după ce sunt angajați salariile cresc pe măsură", a declarat Valentin Bolozan, director resurse umane.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă acum 10, 20 de ani prima întrebare la angajare era ce știi să faci, ce experiență ai, astăzi te întreabă ce curiozități ai, dacă știi să pui întrebări, dacă știi să folosești AI-ul", a declarat Gabriel Petrea, director Politehnica. Un studiu publicat de Ministerul Educației arată că jumătate dintre studenți nu au avut posibilitatea să facă stagiu de practică în timpul facultății. Iar dintre cei care au avut noroc, doar 13 la sută au fost plătiți.