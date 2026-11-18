România a mai câştigat un trofeu de bun gust. Brânza de Horezu a primit medalia de aur la campionatul mondial de profil din Spania. Cei 270 de juraţi i-au oferit distincţia al treilea an la rând.

Brânza de Horezu a ajuns direct la Cordoba şi s-a dovedit cea mai bună din peste 5.300 de sortimente.

Brânza premiată cu aur în Spania are o textură fermă şi o aromă puternică.

"Ne-am dorit foarte mult această medalie, am sperat la ea, dar niciodată nu se ştie. Menţinerea acestor standarde este o provocare în fiecare zi. Pentru că excelenţa nu se obţine o singură dată, ci trebuie demonstrată constant", a declarat Laura Ion, manager fabrică.

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Pachetele de 200 de grame costă în jur de 20 de lei, iar o roată întreagă - 400. Brânza de la Horezu este căutată în toată Europa.

"Cea mai multă livrare avem în Croaţia, în Germania, Spania. Brânza este obţinută din lapte de oaie 100%. Este de la oile crescute în zonele de munte, în mod tradiţional", a precizat Dorela Pleşuvescu, director economic.

România s-a întors acasă de la mondialul brânzeturilor din Spania cu o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz. România are patru brânzeturi protejate în Uniunea Europeană - telemeaua de Ibăneşti şi de Sibiu, caşcavalul de Săveni şi brânza fermentată de Teaca.