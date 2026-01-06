Olanda a interzis oficial deţinerea, vânzarea sau cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx şi Scottish Fold. Legea vizează doar animalele născute după 1 ianuarie şi cele care nu au microcip, iar proprietarii care nu respectă noile măsuri riscă amenzi de până la 1.500 de euro. Decizia fără precedent are ca scop prevenirea suferinţei animalelor.

În plus, expozițiile, concursurile și orice evenimente în care apar pisici din aceste rase sunt, de asemenea, interzise.

Persoanele care dețineau deja o pisică Sphynx sau Scottish Fold înainte de intrarea în vigoare a interdicției nu sunt obligate să renunțe la animal, dar trebuie să poată dovedi acest lucru prin documente oficiale sau datele microcipului, care să arate că pisica se afla în posesia lor înainte de termenul-limită.

De ce sunt considerate rase problematice

Pisicile Scottish Fold, recunoscute pentru urechile lor, suferă frecvent de dureri şi dificultăţi de mişcare.

În cazul pisicilor Sphynx, lipsa blănii le face extrem de sensibile la frig, boli ale pielii şi arsuri solare.

Ambele rase sunt predispuse la afecțiuni genetice din cauza înmulțirii necontrolate, de dragul profitului.

Creșterea acestor rase a fost interzisă încă din 2014

Nu toată lumea este de acord cu decizia autorităților. Fosta crescătoare de Sphynx, Svetlana Dimtcheva, susține că aceste pisici "nu suferă" și avertizează că rasa ar putea ajunge în pericol de dispariție.

"Bunăstarea animalelor este importantă, dar trebuie să înveți cum să le ajuți să își regleze temperatura corpului. Eu nu am avut niciodată o pisică arsă de soare", a declarat ea pentru publicația De Telegraaf.

Creșterea acestor rase a fost interzisă încă din 2014, dar începând cu acest an, regulile au devenit mult mai stricte. Pisicile Sphynx și Scottish Fold nu mai pot fi cumpărate prin canale oficiale, iar deținerea anumitor exemplare este sancționată. Decizia fără precedent urmărește protecția animalelor și prevenirea suferinței acestora.

