Vă doriţi un animal de companie, dar nu puteți să îl aveți în casă din diverse motive? Nu e motiv de panică. Sunt centre în care vă puteţi relaxa alături de căţei, pisici, cai sau, dacă vă doriţi ceva mai exotic, o alpaca. Specialiștii spun că animalele ne ajută să ne exprimăm emoţiile mai ușor.

O armată de Golden Retrieveri, năzdrăvani şi plini de energie, sunt pură terapie.

Copiii care interacționează cu animalele învață să fie mai calmi, mai atenți și încrezători, spun specialistii.

"Extrem de ușor de dresat, sunt extrem de pofticioși, mult mai pofticioşi decât alte rase și din nevoia lor de socializare cu oamenii și ăsta este un aspect foarte important, din empatia naturală pe care o au față de oameni", explică Daria Macovei, îngrijitoare.

Și echitaţia face minuni. Copiii îşi găsesc în cai niște prieteni, care îi ajută să-şi depășească anumite bariere.

"În primul rând îți dă foarte multă încredere în tine să fii în preajma cailor. Această relație non-verbală pe care o ai cu căluții e ceva ce nu poți descrie în cuvinte", explică Ştefania Ionescu, trainer.

Terapia cu cai sau hipoterapia este una dintre cele mai cunoscute metode de terapie prin care îți poți crește în primul rând abilitățile de comunicare, încrederea în sine și cel mai important, echilibrul.

Iar pisicile ne învață să mai uităm de durere.

"Pisicile au proprietăți vindecătoare, sunt adevărate medicamente vii. Au proprietăți vindecătoare. Asupra sistemului osos, oasele se vindecă mai repede. Copiii care în primul an de viață cresc cu pisici, le scade riscul de astm sau de alergii prin creșterea imunității", explică Gina Vlad, crescătoare.

Alpaca, blândă şi încrezătoare, ştie perfect să-i cucerească pe cei singuri şi retraşi.

"Pentru a te conecta cu ele, trebuie să ai foarte multă răbdare. prin proces, tu înveți să devii mai calm", explică Ruxandra Dincă, manager.

Terapia asistată de animale este recomandată copiilor care se confruntă cu anxietate, dificultăți de adaptare ori tulburări de comportament.

