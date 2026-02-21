Este iarnă afară, dar primăvară în sere. Flori multicolore sunt pregătite să înveselească toate casele de 1 şi 8 Martie. Lalelele, freeziile şi zambilele sunt căutate în mod special pentru aceste ocazii. Deşi costurile au fost mai mari anul acesta, producătorii spun că încearcă să nu scumpească prea mult florile. Preţurile vor fi totuşi cu 10% mai mari.

În aceste sere, cât vezi cu ochii, flori de primăvară: lalele, zambile, freezii.

Este explozie de culoare în sere în această perioadă. Florile de primăvară sunt aproape gata pentru a încânta femeile la începutul lunii martie. Ele sunt păstrate într-un mediu cu temperatură controlată pentru a fi cât mai frumoase atunci când vor fi oferite în dar.

Munca florarilor a început încă din noiembrie. Un producător a pregătit 25.000 de flori de primavară. Iarna grea a adus şi costuri mai mari. Anul acesta vor fi preţuri cu 10% mai mari ca anul trecut, dar doar la anumite flori.

Articolul continuă după reclamă

"Nu putem nici majora preţul pentru că avem şi concurenţă, trebuie să menţinem un preţ poate ca şi anul trecut. în ciuda faptului că toate s-au scumpit, cheltuielile sunt mult mai mari, dar probabil profitul o să fie mult mai mic.", spune Costel Pricob, producător flori Bădeuți.

Alţi florari au altă strategie pentru a-şi acoperi costurile.

"Am jonglat anul acesta cu un alt tip de flori. Am rămas cu acelaşi număr de zambile ca să ştim sigur că le putem vinde. Anul acesta am încercat ceva nou, nişte lalele.", menţionează Raisa Chitic, producător Hânțești.

Anul acesta, o zambilă costă în jur de 15 lei, la fel şi garofiţele, o lalea 5 lei, însă pentru un aranjament deosebit, prețul poate depăși 150 de lei.

"Clienţii adoră zambila ca de fiecare dată. Într-adevăr s-a mai scumpit un pic zambila. Preţul o să fie 10-12 lei pe ghiveciul de zambilă. Vânzările au scăzut faţă de anii trecuţi.", spune Sorin, producător.

"Pentru 1 martie, bugetele sunt mai reduse pentru că le oferă sub formă de mărţişor şi anume simbolic.", spune Camelia, reprezentant florărie.

"Un buget mult mai mic decât anul trecut. Ne restrângem şi noi, dăm la persoanele mai apropiate, în familie şi cunoştinţele le mai uităm.", adaugă un client.

"Pentru evenimente de acest gen trebuie să găseşti, să faci cumva să găseşti (n.r. buget).", spune un alt bărbat.

Anul acesta, nici la florării vestitorii primăverii nu mai sunt ghioceii.

"Ne-am pregătit cu lalele şi frezii, care sunt florile care vestesc primăvara. Sunt cele mai cerute de câţiva ani încoace.", precizează Ramona Bera, administrator florărie.

Şi florile criogenate sunt căutate. Un buchet costă de la câteva sute de lei, până la câteva mii.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰