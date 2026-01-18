Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ceremonie inedită în Spania. Zeci de animale de companie au fost binecuvântate de preoţii catolici

Ceremonie inedită în Spania, unde zeci de animale de companie au fost binecuvântate de preoţii catolici. Oamenii au venit cu pisicile, câinii şi chiar papagalii şi au aşteptat răbdători ca acestea să fie stropite cu agheasmă. După ceremonie, toate animalele au fost primite în biserică, unde fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 20:06

Ceremonia a avut loc pe treptele din fața Bisericii Sfântul Anton din centrul Madridului, unde câinii și pisicile au așteptat cu răbdare să fie stropiți cu apă sfințită.

Tradiția catolică are scopul de a aduce animalelor sănătate și protecție pentru anul următor.

Fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională festivă în timp ce mulți câini priveau.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

caini pisici biserica catolica spania
Înapoi la Homepage
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace”. Ce i-a scris președintele SUA
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace”. Ce i-a scris președintele SUA
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Ştiri externe » Ceremonie inedită în Spania. Zeci de animale de companie au fost binecuvântate de preoţii catolici