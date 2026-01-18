Ceremonie inedită în Spania, unde zeci de animale de companie au fost binecuvântate de preoţii catolici. Oamenii au venit cu pisicile, câinii şi chiar papagalii şi au aşteptat răbdători ca acestea să fie stropite cu agheasmă. După ceremonie, toate animalele au fost primite în biserică, unde fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională.

Ceremonia a avut loc pe treptele din fața Bisericii Sfântul Anton din centrul Madridului, unde câinii și pisicile au așteptat cu răbdare să fie stropiți cu apă sfințită.

Tradiția catolică are scopul de a aduce animalelor sănătate și protecție pentru anul următor.

Fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională festivă în timp ce mulți câini priveau.

