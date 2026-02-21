Personalitate puternică, expresivitate aparte și eleganță desăvârșită. Nu vorbim despre un model de pe catwalk, ci despre pisica transilvană, prima rasă românească recunoscută internațional care se bate de la egal la egal cu rase celebre. Iar competiția se ține în fața unui juriu internațional cu experți adunați din toate colțurile Europei.

România intră oficial în elita felinelor mondiale cu această rasă proprie.

Pisica transilvană este prima pisică românească recunoscută internațional de World Cat Federation. Are standard clar acum: Pedigree și un pașaport care îi permite să o concureze oriunde în lume, iar astăzi la Timișoara își face cumva intrarea oficială în lume, alături de rasele mai cunoscute și mult mai apreciate. Se bate de la egal la egal cu Maine, cu un British Longhair, British Shorthair sau Savannah, iar în fața unui juriu internațional cumva fiecare detaliu contează: de la textura blănii, la proporțiile corpului, mersul și temperamentul.

Pentru pisica de rasă nu înseamnă doar frumusețe, vorbim de atitudine până la urmă. În această competiție au venit atât crescători, cât și arbitrii din mai multe țări europene, iar pentru tot publicul adunat la competiţie s-a pregătit un adevărat spectacol, cu cele mai frumoase rase de pisică.

Pentru pisica transilvană, ziua de astăzi este primul pas spre cele mai importante scene de feline.

