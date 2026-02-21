Moment istoric pentru Sagrada Familia! Ultima piesă din turla centrală a fost montată, iar catedrala devine cea mai înaltă din lume şi ajunge la înălţimea maximă la 144 de ani de la începerea lucrărilor. Şantierul de la Basilica lui Gaudi tot nu este gata, însă.

Partea superioară a crucii de pe cel mai înalt turn a fost instalată cu ajutorul unei macarale de mari dimensiuni. Înaltă cât un bloc cu şase etaje, crucea duce catedrala la înălţimea maximă proiectată de Gaudi: 172 de metri şi jumătate. Alcătuită din 15.000 de piese ceramice, turnate din 500 de matrițe diferite în șapte nuanțe de alb, îndeplineşte dorinţa arhitectului - să strălucească în lumina soarelui.

"A fost o zi pe care am aşteptat-o cu nerăbdare. S-au urmat întocmai dorinţele lui Gaudi, desenele şi descrierile sale.", spune Jordi Fauli, arhitect-şef Sagrada Familia.

Construcţia turnului a început acum aproape 10 ani, iar la interior, muncitorii încă lucrează. Trebuie să îl termine până pe 10 iunie, când se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Antonio Gaudi. Interiorul va fi deschis publicului cel mai devreme în 2028.

"Putem spune că odată cu amplasarea crucilor avem aproape 80% din complex construit. Merită să continuăm proiectul său și să îl finalizăm.", adaugă Jordi Fauli.

Capodopera lui Antonio Gaudi are 18 turnuri în total, iar costul catedralei este estimat la 374 de milioane de euro. Vânzările de bilete sunt principala sursă de finanţare. În 2024, Sagrada Familia a înregistrat un record: peste 4.800.000 de vizitatori.

"Dacă iubeşti construcţiile trebuie să fii aici. Fiecare zi este specială. Catedrala se vede din orice parte a Barcelonei. Noi am văzut cum a crescut. Şi este o satisfacţie incredibilă! Pot să spun că o vom termina. Vom completa Sagrada Familia.", spun muncitorii.

Următoarea provocare este construcția fațadei principale Glory - monumentală, dar și cea mai controversată pentru că implică demolarea a două blocuri din apropiere.

