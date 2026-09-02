Cursă mortală în judeţul Mehedinţi! Un motociclist bulgar, în vârstă de 41 de ani, a murit după un impact devastator. Bărbatul a fost proiectat într-o curte, direct peste gard, în urma unei coliziuni cu o maşină. În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat. Proprietarul locuinţei se afla pe terasă în momentul tragediei, iar şocul a fost atât de mare încât nu a ştiu cum să reacţioneze.

Ora 14:49. O cameră de supraveghere surprinde exact momentul impactului. În imagini se observă cum un şofer iese în drumul principal fără se asigure şi să acorde prioritate. Motociclistul circulă cu viteză şi nu mai are timp de reacţie, iar dezastrul este inevitabil. Impactul este atât de puternic încât motociclistul este aruncat zeci de metri peste un gard. Cade inert în curtea un familii. Proprietarul se afla pe terasă, iar primul instinct pe care îl are este să fugă din calea pericolului.

"O pocnitură şi a intrat prin curte. Motoreta a intrat în curte şi motociclistul la 150 de metri."

"A trecut prin gardul de ciment direct în partea aia acolo. Puteam să fim noi, avem şi noi nepoţei, puteau să fie nepoţii prin curte..", povestesc proprietarii.

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Impactul a fost devastator.

"Pe DN 56 A, în localitatea Vânju Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o motocicletă, iar în urma impactului a rezultat decesul conducătorului motocicletei", spune SCMS Cătălin Diaconu, Serviciul Rutier Mehedinți.

"Când am ajuns pacientul era în stop cardio respirator. Din păcate leziuni incompatibile cu viaţa", a declarat Mihaela Petchescu, medic SAJ Mehedinți.

Poliţiştii au deschis acum un dosar penal şi trebuie să stabilească dinamica tragicului eveniment.