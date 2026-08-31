Poliţiştii rutieri nu au timp de odihnă. Ieri, în judeţul Mehedinţi, agenţii au fost cu ochii pe şoferii vitezomani. Şi culmea, au fost mai mulţi cei care au rămas pietoni, decât cei care au ajuns acasă cu permisul de conducere în buzunar.

Maşină după maşină a fost trasă pe dreapta de poliţiştii rutieri din judeţul Mehedinţi. Agenţii au fost cu ochii pe toţi cei care au călcat prea tare pedala de acceleraţie.

"Nu ştiu, nu vă pot spune, am văzut că este radar, dar am mers încet, nu ştiu cum m-a prins", a declarat un bărbat.

Iar nemulţumirile celor prinşi pe picior greşit, deloc puţini... nu au ezitat să apară.

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"Extraordinară, dacă am avea şi autostrăzi ca să nu facem 500 km în 10 zile ar fi minunat", a subliniat o femeie.

"În momentul în care se pune un radar trebuie să avertizeze că pe o rază de 50-70-100 de km este radar", a adăugat alt şofer supărat că a rămas fără permis.

"Pentru abaterile constatate au fost aplicate 50 de sancţiuni, fiind reţinute 38 de permise de conducere, dintre care 34 pentru depăşirea vitezei legale", a transmis Adelin Ţînică, Serviciul Rutier Mehedinţi.

Poliţiştii spun că astfel de acţiuni vor fi organizate şi în perioada următoare.