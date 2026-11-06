De astăzi, motocicliştii se bucură de mai multă libertate în trafic. Una la care şoferii doar visează. Vor putea să facă slalom printre coloanele de maşini oprite la semafor.

Începând de astăzi, motocicliștii, dar și cei care circulă cu mopede sau biciclete, pot înainta pe lângă mașinile oprite la semafor, cu maximum 20 de kilometri pe oră, dacă au suficient spațiu și nu îi încurcă pe ceilalți participanți la trafic.

O altă schimbare este că motocicletele și mopedele pot circula și pe benzile rezervate autobuzelor, însă doar acolo unde administratorul drumului permite acest lucru.

Până acum, aceste manevre nu erau permise în mod general și explicit de legislație.

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În plus, autoritățile vor trebui să amenajeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor.

Noile reguli intră în vigoare de astăzi şi vin ca o nouă metodă de a ajuta la fluidizarea traficului din capitală.